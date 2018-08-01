Özel harekata 338 taze kan

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde konuşan POMEM 1.’si Serhat Çalışır, "Sunacağımız güvenlik hizmeti esnasında mağdurların ve mazlumların sığınağı, darda kalmışların yardımcısı, umudunu yitirmişlerin umut ışığı ve atalarımızdan bize emanet kalan aziz vatanın savunucu olacağımıza namus ve şeref sözü veriyoruz" dedi.

POMEM Müdürü Ahmet Özge, "Polis akademisi başkanlığı önderliğinde ve Özel Harekat Başkanlığı koordinesinde tamamlanan eğitim neticesinde özel harekat birimlerinde istihdam edilerek devletimize yönelik her türlü terör tehdidinde etkin mücadele edecek özel harekatçılarımızı mezun etmemizin gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız" şeklinde konuştu.

Törene katılan Güvenlik Enstitüleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Şenol Yaprak, "15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesinde de Türk polisinin milletimizle birlikte en güzel cevabı verdiği demokrasi ve milli iradeye sahip çıktığını hep birlikte gördük. Kahraman polislerimizle bir kez daha gurur duyduk. 338’i Çankırı POMEM olmak üzere Polis Akademimize bağlı 6 okuldan 3 bin 386 öğrencimiz mezun olarak aramıza katıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve bölünmez bütünlüğünü korumak, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri yerine getiren kahraman polislerimizle daima gurur duyuyorum. Ülkemiz için önemli görevler yerine getiren değerli polislerimizi tebrik ediyor gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aramıza katılan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çankırı İl Müftüsü Bürhan Keleş dua etti. Daha sonra aileleriyle bir araya gelen polisler duygu dolu anlar yaşadı. Polisler birlikte mezun oldukları arkadaşları ve eğitim veren hocalarıyla birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Törene Çankırı Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hıdır Ayçiçek, mezun olan Polis Özel Harekat öğrencilerinin aileleri katıldı.