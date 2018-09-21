Panorama Parkı bitmeden doldu taştı

Park, şimdiden bölge sakinlerinin ve çocukların vazgeçilmez alanı haline geldi. Çocuklar oyun parkını doldururken yetişkinler de kameriyeler de muhabbet etti.

Buğday Pazarı Mahallesi'nde Panorama Konutları ile Kredi Yurtlar Erkek Öğrenci Yurdu arasında kalan 2600 metrekarelik alan, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından park ve dinlence alanına dönüştürüldü. Park içerisinde; doğal çocuk oyun alanı, kum havuzu, ahşap oturma basamakları, beş adet kameriye, iki adet ahşap oyun evi, fitness aletleri yer alırken mevsimlik bitkisel peyzajı da tamamlandı. Park alanını gezerek çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Hüseyin Boz, parkın içerisine çocukların oynayabilecekleri yetişkinlerin ise dinlenebilecekleri alanları tamamladıklarını ve parkı yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunacaklarını kaydetti. Boz, parkın kent mobilyalarının bir kısmının Belediye marangozhanesinde yapıldığını, kalan tasarımların da tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti. Bölgeye yapılan park, hem öğrencileri hem de mahalle sakinlerini memnun etti.