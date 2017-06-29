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29 Haziran 2017 13:22

Polis memuru evinde ölü bulundu

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezinde görevli polis memuru D.

Polis memuru evinde ölü bulundu

29 Haziran 2017 13:22

Ş., bu sabah evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 3 ay önce Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezinde göreve başlayan D.Ş.’nin yalnız yaşadığı, evde bunalıma girmesi sonucu beylik silahıyla intihar ederek hayatını son verdiği iddia edildi. Sabah saatlerinde D.Ş.’den haber alamayan iş arkadaşları ikamet ettiği adrese girdikleri sırada arkadaşlarının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen 112 Acil çalışanları D.Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.


Olayın duyulması ile İl Emniyet Müdürü Fikri Yalman, Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Kocaoğlu ve mesai arkadaşları D.Ş.’nin evine akın ederken, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından D.Ş.’nin cansız bedeni cenaze aracı ile Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, D.Ş.’nin Sivas nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.




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