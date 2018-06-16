Polis otosu gelin arabası oldu

Çiftin gelin arabası polis aracı yapıldı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğünde görevli olan polislerden Mustafa Öztürk ile nişanlısı Ezgi Çalıkuşu’nun gelin arabası emniyete ait polis aracından yapıldı. Damat Mustafa Öztürk sürpriz olarak gelin arabasını polis aracından yaptıklarını söyledi. Özürk, "Gelin arabamız için gerekli izinleri aldık. Gelin arabasını polis arabası yapma fikrini gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyum. Emniyet Müdürümüz Sadettin Aksoy, şube müdürlerimiz ve meslektaşlarıma bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadıkları için de teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Gelin Ezgi Çalıkuşu da gelin arabalarının polis aracı olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kent merkezinde bir otelde yapılan düğüne İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, şube müdürleri, teşkilat mensupları, Çalıkuşu ve Öztürk aileleri ile yakınları katıldı.