PTT 178. yaşını kutladı

yıl dönümü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Çankırı'da düzenlenen etkinliğe Vali Hamdi Bilge Aktaş da katıldı. 178. sıradaki müşteri Özlem Ünal'a hediyeleri Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş tarafından verildi.

Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Vali Hamdi Bilge Aktaş, "Ülkemizin en köklü kuruluşları var. Hatta jandarmanın kuruluşuyla ya 1 sene oynuyor ya da aynı. PTT de köklü kuruluşlarımızdan birisi. Sarsılmadan, güvenilirliğiyle bugüne kadar taşınmıştır bugünde bu hizmetini sağlam sağlıklı Türk milletine Türk devletine yakışır bir şekilde devam ettirmektedir. Bu itibarla bizde yıl dönümünü kutlamak için ziyarete geldik. Nice yıllara diliyoruz" dedi.

Günün 178. müşterisi olan Özlem Ünal ise Vali Hamdi Bilge Aktaş'a teşekkür ederek PTT teşkilatının 178. yıl dönümünü kutladı.

Çankırı PTT Başmüdürü Nuri Karaca ise yaptığı konuşmada, "23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezaretinin kurulmasıyla temelleri atılan PTT Anonim Şirketimiz, bugün 178 yaşında dev bir millî kuruluştur. Yaklaşık iki asır boyunca iyi günde ve kötü günde milletimizin yanında yer almış, her şart altında ülkemize en iyi hizmeti vermeyi şiar edinmiş posta teşkilatımız, günümüzde de aynı inanç, şevk ve kararlılıkla çalışmaktadır. PTT'miz 178'inci yılını haklı bir gurur ve büyük bir mutlulukla kutlamaktadır" ifadelerini kullandı.