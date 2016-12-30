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30 Aralık 2016 17:53

Rektör Vekili Aydınlı Karatekin Üniversitesi’ne veda etti

Rektör Vekili Aydınlı Karatekin Üniversitesi’ne veda etti

30 Aralık 2016 17:53

Çankırı Karatekin Üniversitesi rektörlüğüne vekâleten atanan Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denetleme Kurulu Üyeliğine atanması nedeniyle görevinden ayrıldı.
28 Temmuz 2016 tarihinde Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne rektör vekili olarak atanan Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denetleme Kurulu Üyeliğine atanması nedeniyle üniversitedeki görevinden ayrıldı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda, altı aydan bu yana çalıştığı mesai arkadaşlarına veda eden Rektör Vekili Aydınlı, “Kurumsallaşma dediğimiz olgu biraz da niyete bağlıdır. Belirli ilke ve prensipler dahilinde hareket ettiğinizde yaptığınız her şey kurumsallaşmaya katkı sağlıyor. Bu doğrultuda hem Çankırı, hem de Ankara tarafından yaptıklarımız takdir edildi. Bizim buraya gelmemizin sebebi hepinizin malumu. Ülkemiz zor bir süreçten geçse de 2017 yılının Türkiye için bir çıkış zemini oluşturacağını düşünüyorum. Kendi ailemden çok sizleri gördüm. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Hamdolsun bu zamana kadar telafisi mümkün olmayan hatalı bir işlem yapmadan bugünlere kadar geldik. Şimdiye kadar neler yaptık diye düşündüğümüz zaman üniversitemizin dışarıya bakan yüzünü ele aldık. Üniversitemizin isminin kısaltmasını ÇAKÜ yapmamızın ne kadar doğru olduğunu bizzat YÖK’ten bize söylediler. Faaliyetlerimizde bizi öne çıkaracak tanıtım logomuzu tamamladık. Ama hiçbir zaman burayla alakası olmayan ne bir deyim kullandık, ne de bir profil çizdik. Yine Dış İlişkiler Ofisini düzenlemekle ne kadar doğru bir şey yaptığımızı gördük. Keza Cibutili öğrenciler bizim için bir ilkti ve burada uzun vadeli bir öğrenci ilişkisi kurulması hem örnek hem de ilk oldu.” şeklinde konuştu.
Çalışma arkadaşlarından helallik isteyen Aydınlı’ya Prof. Dr. Mehmet Çakır ile Özel Kalem çalışanları hediye ve çiçek takdim etti.



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