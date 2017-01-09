Şabanözü Belediyesinde Başkan Yardımcılığına Başoğlu getirildi

Çankırı’nın Şabanözü Belediyesi’nde, başkan yardımcılığı görevinde değişiklik yapıldı.

1 Haziran 2014 Yerel seçimlerde, Milliyetçi Hareket Partisi’nden 1. sıra belediye meclis üyesi olarak seçilen Hüseyin Subaşı Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş ve başkan yardımcısı olarak bugüne kadar görev yapmıştı.

Subaşı, başkan yardımcılığı görevini Milliyetçi Hareket Partisi belediye meclis üyesi Bünyamin Başoğlu’na devretti. Belediye Başkanı Mustafa Karakaya da, Hüseyin Subaşı’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.