Şehitlerin mezarları yenilenecek

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, dernek binası önünde Vali Aktaş ve beraberindekileri protokolü karşıladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Teke, "Şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmaktan mutluyuz. Şehit ailelerimize, gazilerimize ve tüm vatandaşlarımıza kapımız açık görevini yapmanın huzuru içindeyiz" dedi.

Vali Aktaş ve beraberindeki heyetten şehit mezarları konusunda yardım isteyen Teke, "Şehit ailelerimize ne versek azdır ama biz haddimizi biliyoruz. Eskiyen mezarlarımız var şehitlerimizin. İnşallah sırayla tüm şehit mezarları yenilenecek. Sayın Valimizin, genel sekreterimizin konu ile ilgili bilgisi var. Güneşe ve doğa şartlarından dolayı mezarlar bozuluyor. Yaklaşık 10 yılda bir değişmesi gerekiyor. Bu şehit mezarları şehitlikte olursa kolay oluyor ama ilçe köy mezarlıklarında olunca biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şehitlerimizin kabri başındaki bayraklarımızı sık sık değiştiriyoruz. Ailelerimizle irtibat halinde olup yapılması gerekenler noktasında elimizden geldiği kadar destek sağlıyoruz. Yetişemediğimiz konu şehitlerimizin taşradaki mezarları onlarda siz devlet büyüklerimizin katkılarıyla gidermeye çalışacağız" diye konuştu.

Vali Hamdi Bilge Aktaş ise, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Gününüzü de kutluyorum." açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Talep ve isteklerinizi en kısa sürede yerine getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da şunları söyledi:

"Siz rahat olun, bu konuda ne yapılması gerekiyorsa en kısa sürede yapılacaktır. Notlarımızı aldık, çalışmaları en kısa sürede başlatacağız. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize saygılarımızı iletiyoruz. 19 Eylül Gaziler Günü'nüzü de kutluyorum."

Ziyaret, yapılan duanın ardından sona erdi.

Ziyarette Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, daire amirleri, siyasi parti ve STK Temsilciler hazır bulundu.