Sene başı sergisi açıldı

28 öğrenci tarafından yapılan 92 eserin sergilendiği resim sergisinin açılış konuşması yapan okul müdürü Mehtap Meydaneri, sanatın insan hayatında önemli bir yer işgal ettiğini dile getirerek, "Sanat, insan ruhunu besleyen, onu nakışlayan, onu iyiliğin ve güzelliğin sahibi yapan en büyük etkendir. Kelimeleri olmayan bir şiirdir resim. Yan yana duran iki rengin şarkı söyleyişidir. Bazen geçmişe bir özlem, bazen geleceği hayal eden bir kadın, bazen çocuklarını seven bir anne, bazen acılar içinde bir savaştır, göz yaşıdır resim" ifadelerine yer verdi.

Yapılan açılış konuşmasından sonra serginin açılışı katılan protokol tarafından gerçekleştirildi.

Resim öğretmenleri, Okan Zeğerek, Zekeriye Harmanda, Fatih Harmanda ve Fatma Ceylan gözetiminde 28 öğrenci tarafından hazırlanan 92 parça eseri tek tek inceleyen Vali Aktaş, emeği geçenlere teşekkür ederek öğrencileri tebrik etti.

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Yanığın Emine Sanat Galerisinde açılan sene başı resim sergisinin açılışına Vali Hamdi Bilge Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şuayip Büyükyavuz, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı.