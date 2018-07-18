Su baskınlarına karşı önlemler devam ediyor

Başkan Boz, günlük hayatı kesintiye uğratacak sıkıntıları engellemek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Şehrin muhtelif alanlarında hem kanalizasyon hem de yağmur suyu hattı çalışmalarını yürüten Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, çalışmalarını bu kez yoğun yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek amacı ile Fuar Yolu’na taşıdı. Ekipler, Fuar Yolu sonundaki mevcut hattı rahatlatmak amacı ile Acıçay’a bypass yapmaya başladı. Çalışmalar kapsamında Fuar Yolu sonunda bulunan göbekteki bağlantı noktalarında, ızgara ve borulama çalışmaları yapılacak. Ekipler, Fuar Yolu’nun ardından Ömer Topuz Caddesi’nden gelen suların Fuar Yolu sonunda birikmesini engellemek amacı ile çalışmaları İtfaiyenin bulunduğu bölgede yürütecek.