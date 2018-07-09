Su baskınlarına önlem için alt yapı temizleniyor

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin altyapısındaki sorunlu noktaları tespit ederek temizleme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, araçlar sayesinde altyapıdaki sorunları tespit ederek maliyet, emek ve zamandan tasarruf sağlanacağını belirtti.

Yoğun yağışın ardından ortaya çıkan mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için Belediye Başkanı Hüseyin Boz’un talimatı ile acil eylem planını harekete geçiren Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, yaşanan sorunları tespit etmek için kombine temizleme aracını ve kanalizasyon görüntüleme robotunu devreye soktu. Ekipler, yoğun yağışlarda alt yapıda zarar gören noktaları görüntüleyerek temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; tıkanan kanallar tamamen temizlendikten sonra kanal görüntüleme robotu ile elde edilen görüntüler de kaydedilerek zarar görmüş alanlara yerinde müdahale ediliyor. Çalışmaların şehir merkezinde özellikle Buğday Pazarı, Aksu, Karataş Mahalleleri ile Yenimahalle’deki sorunlu noktalarda öncelikli olarak gerçekleştirileceği bildirildi.