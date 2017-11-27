Sudan ve Türkiye arasındaki eğitim alanındaki işbirliği gelişiyor

İki Üniversite arasında 2+2 ortak çift diploma programı kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Bu anlaşma kapsamında yükseköğrenim hayatının 2 yılını Türkiye’de geri kalan iki yılını ise Afrika’da geçirecek olan öğrenciler, her iki üniversiteden de diploma alacaklar. Bu anlaşma, yükseköğrenim alanında Türkiye ve Afrika arasındaki gerçekleştirilen bir ilk olma özelliği taşıyor. İmzalanan anlaşmaya dair konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Hasan Ayrancı, “Müslüman ülkelerin üniversiteleri ile dayanışmamız artıyor. Bu yaklaşım Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayesinde bir Yükseköğretim ağı projesidir” dedi.

Sudan temasları kapsamında, Sudan Bilim ve Teknoloji Üniversitesini ziyaret eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, burada Rektör Prof. Dr. Rashid A. M. Hussein ile Rektör Yardımcıları ve fakülte dekanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda iki üniversite arasında, öğretim elemanlarının ve idari personelin değişiminin yanı sıra pek çok konu ele alındı. Görüşme sırasında 2+2 ortak çift diploma programı kurulmasına ilişkin mütalaaların fikir birliğiyle sonuçlanmasıyla, üniversiteler arası anlaşma imzalandı. Bu program Türk üniversiteleri ve Afrika üniversiteleri arasındaki ilişkiler açısından bir ilk niteliği taşıyor.

Rektör Ayrancı’dan Sudan’da FETÖ vurgusu

Anlaşma imza töreninde konuşan Rektör Ayrancı, “15 Temmuz hain darbe girişimi akabinde, Türk halkının yanında yer aldığınız için teşekkür ediyorum. Bu coğrafyadan FETÖ terör örgütlerini silmek için atmış olduğunuz adımları takdirle karşılıyor, benzer durumların yaşanması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tarihin her döneminde olduğu gibi, sizlerin yanında yer alacağımızı belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Konuşması sırasında Sudan ve Türkiye ilişkilerinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Rektör Ayrancı, “Afrika’nın son dönemde geçirmiş olduğu olumlu yöndeki değişim, bu coğrafyanın insanlarının direnç ve azminin bir ürünüdür. Geçmişteki sömürgeci güçlerin aksine Türkiye Cumhuriyeti her zaman Afrika halklarının yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Afrika kıtası ile olan ilişkilerimizde düsturumuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık dile getirdiği gibi ‘Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler’ ilkesidir. Bizlerin çabası bu sorunları bir nebzede olsa ortadan kaldıracak katkıyı sunmaktır. Bizim için Sudanlı öğrencilerin kendi öğrencilerimizden hiçbir farkı bulunmamaktadır. Biz onları kendi öğrencimiz olarak görmekteyiz. Üniversite ve ülkemiz olarak Sudanlıları çok seviyoruz. Onlardan üniversitemizi kendi üniversiteleri, ülkemizi de kendi ana vatanları olarak görmelerini istiyoruz. Yapılacak olan ortaklıklar ve anlaşmalar, Sudan ile Türkiye’yi barış dolu daha güzel bir geleceğe taşıyacaktır. Mesleki eğitim, lisans ve yüksek lisanstan, doktora seviyesine kadar birçok Sudanlı öğrenciye eğitim vermekteyiz. Bu kapsamlı ve kavrayıcı eğitim seferberliği günden güne gelişirken halklarımızı da birbirine yakınlaştıracaktır” şeklinde konuştu.