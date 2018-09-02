Tabiat parkını çöplerden arındırdılar

UltrAslan Çankırı Temsilciliği tarafından başlatılan proje kapsamında Çankırı Belediyesi ve DOSTÇA’nın katkılarıyla Kenbağ Tabiat Parkı temizlendi. Kalabalık bir ekibin katıldığı etkinlikte çevreye atılan sigara izmaritleri, alkol şişeleri ve diğer çöpler toplandı. DOSTÇA Genç Gönüllüler Danışmanı Oğuzhan Yarahmet, "Bizim amacımız burada UltrAslanların Çankırı’dan başlayarak Türkiye çapında başlattığı Çankırı Kent Ormanı temizleme projesinde bizde Çankırı’nın bir çevre derneği olarak onlara yardıma geldik buraya. Daha önceden 2-3 ay önceden biz de temizlemiştik. Gördüğünüz gibi hala pis ve bu çöp atma olayının önüne geçemiyoruz. Ama üzerimize düştüğü kadarıyla biz bu gönüllülük esasıyla yapmamız gereken her türlü şeyi çevremiz için, halkımız için yapmaya hazırız. O yüzden de buradayız" dedi.

Çankırı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisi Zülal Hoşafçıoğlu, "Bugün burada UltrAslanlar ve DOSTÇA bize böyle bir taleple geldi, biz de çok sevindik. Verebileceğimiz desteklerin tamamını verdik. Böyle projelerin artmasını ve sosyal çevre bilincinin artmasını istiyoruz. Destekleri beliyoruz. Biz her zaman Çankırı Belediyesi olarak yardıma açığız. Şehir hepimizin çevre hepimizin sorumluluk hepimizin biz üzerimize düşen görevleri yapıyoruz insanlarında daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu gibi projelerinde artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Ultraslan Çankırı Temsilcisi Sedat Uludoğan ise, "Doğa temizliği çalışmasını başlattık. Bunu Türkiye UltrAslan olarak ilk biz başlattık. Ve bunu Türkiye geneli olarak bugün aynı saatte aynı günde hep beraber yapmaya başladık. Biz doğaya sahip çıkarsak doğa da bize sahip çıkar diye düşündük. Böyle bir çalışma başlattık. Bundan sonra da düzenli olarak yapacağız. Emeği geçen herkese, Çankırı Belediyesine ve DOSTÇA Çankırı Derneğine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.