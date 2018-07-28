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28 Temmuz 2018 19:07

TBMM Başkanı Yıldırım Çankırı’da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Çankırı’da bazı ziyaretlerde bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım Çankırı’da

28 Temmuz 2018 19:07


TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çankırı’yı ziyaret etti. Yıldırım’ın ziyareti nedeniyle ilde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yıldırım, ilk olarak Çankırı Valiliğini ziyaret etti. Ziyaret esnasında polis mangasını selamlayan TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra makama geçti. Makamda bir süre kalan ve Vali Hamdi Bilge Aktaş’tan bilgi alan Yıldırım, daha sonra Çankırı Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Yıldırım, burada Belediye Başkanı Hüseyin Boz’dan şehirle ilgili brifing aldı. Yıldırım, daha sonra Kastamonu’ya gitmek üzere kentten ayrıldı.




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