Tımarlı Sulaması bereket getirecek

Tımarlı Sulaması 2. Kısım Projesi kapsamında Çankırı Kızılırmak ilçesi ile Çorum Bayat, İskilip ilçelerine ait tarım alanlarında 13 bin 350 dekar alan klasik sulama kanalı şebekesiyle, 63 bin 700 dekar alan da borulu şebeke olmak üzere toplam 77 bin 50 dekar zirai alan cazibe sistemi ile suya kavuşacak.

Tarımsal gelirde 6 kat artış

Tımarlı Sulaması 2. Kısım İnşaatında çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Yüzde 44 fiziki gerçekleşme sağlanan projenin tamamlanmasıyla tarımsal gelirde 6 kat artış bekleniyor.

Ülke ekonomisine yıllık 54 milyon TL katkı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Çankırı ve Çorum için önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini kaydederek, "185 milyon 327 bin TL yatırım bedelli bu dev proje ile münbit topraklarımızı modern sulama sistemine kavuştururken, çiftçilerimizin yüzlerini de güldürmeye devam edeceğiz. Ayrıca ülke ekonomisine yılda 54 milyon TL zirai gelir artışı sağlanacak ve 15.500 bin kişiye de doğrudan istihdam kapısı açılacak" dedi.