Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 14:33

Tımarlı Sulaması bereket getirecek

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çankırı ve Çorum’un münbit topraklarına bereket katacak dev bir projeyi hayata geçiriyor.

Tımarlı Sulaması bereket getirecek

13 Haziran 2018 14:33


Tımarlı Sulaması 2. Kısım Projesi kapsamında Çankırı Kızılırmak ilçesi ile Çorum Bayat, İskilip ilçelerine ait tarım alanlarında 13 bin 350 dekar alan klasik sulama kanalı şebekesiyle, 63 bin 700 dekar alan da borulu şebeke olmak üzere toplam 77 bin 50 dekar zirai alan cazibe sistemi ile suya kavuşacak.



Tarımsal gelirde 6 kat artış


Tımarlı Sulaması 2. Kısım İnşaatında çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Yüzde 44 fiziki gerçekleşme sağlanan projenin tamamlanmasıyla tarımsal gelirde 6 kat artış bekleniyor.



Ülke ekonomisine yıllık 54 milyon TL katkı


Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Çankırı ve Çorum için önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini kaydederek, "185 milyon 327 bin TL yatırım bedelli bu dev proje ile münbit topraklarımızı modern sulama sistemine kavuştururken, çiftçilerimizin yüzlerini de güldürmeye devam edeceğiz. Ayrıca ülke ekonomisine yılda 54 milyon TL zirai gelir artışı sağlanacak ve 15.500 bin kişiye de doğrudan istihdam kapısı açılacak" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANKIRI HABERLERİ
ÇANKIRI HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç