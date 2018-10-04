TOKİ bölgesinin alt yapısı temizlendi

Çankırı Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi Damlamca mevkisi TOKİ konutları üstünde bulunan derelerden gelen yağmur sularını ve rüsubatları engellemek için yapılan ıslah sekilerinin temizlik çalışmalarını tamamladı.
Yetkililer, yağış sonrasında bölgede yaşanabilecek olası dere taşkınlarının son bulacağını bildirdi.
Mimar Sinan Mahallesi Damlamca mevkisinde bulunan 1. ve 2. Etap TOKİ konutları alanında Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce başlatılan ıslah sekilerinin temizlenme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 500 mm çaplı koruge borular kullanılarak toplamda 400 m hat döşendi.
Belediye Başkanı Hüseyin Boz, yoğun yağışlarda yağmur sularının sürükleyerek getirdiği rüsubatların ıslah sekilerinde takılı kalırken yağmur sularının ise döşenen hat sayesinde tahliyesinin yapılacağını söyleyerek şehir merkezinde biriken yağmur sularının kontrol altına alınacağını kaydetti.