TÜGVA’dan yetimlere bayram hediyesi

TÜGVA Çankırı İl Temsilciliği Ramazan ayı içerisinde başlattığı “Yetim Gül’dür, Yetimi Güldür” projesi kapsamında bugün Sevgi Evleri’nde kalan 15 yetimi ve yardıma muhtaç 35 çocuğu bayramlık kıyafetlerle giydirdi. Çocukları özel araçlarıyla bulundukları yerlerden alıp mağazalara götüren Türkiye Gençlik Vakfı gönüllüleri, çocukları tepeden tırnağa giydirerek ihtiyaçlarını karşıladı. Reyonları tek tek gezerek alışverişi kendi iradeleriyle yapan çocuklar, Ramazan Bayramı’nda giymek için çorap, ayakkabı, eşofman, pantolon, tişört ve ceket aldı.

TÜGVA Çankırı İl Temsilcisi Özkan Öcal, bu bayramda yetim ve öksüz çocukların ihtiyaçlarını gidermek, onlara bayramı yaşatabilmek amacıyla, “Yetim Gül’dür, Yetimi Güldür” sloganıyla bir organizasyona imza attıklarını belirterek, “Yetim ve öksüz kardeşlerimizin bu gibi zamanlarda bu tip desteklere ihtiyacı olduğunu gördük. Yaklaşık birkaç içerisinde yaptığımız bu organizasyona ciddi anlamda destek geldi. Biz bu tür organizasyonların herkesin yapması gerektiğini, özellikle STK’ların bu anlamda katı sağlaması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Bazı çocukların ise kıyafet almak yerine sırt çantası gibi okul ihtiyaçlarına yönelmesi dikkat çekti.