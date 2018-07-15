’Türk Bayrağı’ konulu sergi açılışı yapıldı

Törene; Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, Jandarma Komutanı Jand. Alb. Murat Bozkurt, daire amirleri ve idareciler katıldı.

Ödül töreninde açılış konuşmasını yapan yarışma koordinatörü ve Sanat Fotoğrafçısı Ömür Can Yerli, "Bu sefer yaptığımız Türk Bayrağı fotoğraf yarışmasının farklı bir anlamı var. Bu sene biz bağışımızı TSK Dayanışma Vakfı’na yaptık. Yarışmanın bütün geliri TSK Dayanışma Vakfı’na verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri biliyorsunuz ki profesyonelleşti. Bunların hiçbiri Mehmetçik Vakfı kapsamında değil. Hem vakfa dikkat çekmek amacıyla hem de katkımız olması amacıyla bütün yarışmacılarımız kazandıkları ödüllerin hepsini TSK Dayanışma Vakfı’na bağışladılar. Kendileri tek kuruş ödül dahi almadılar. Dileğimizde seneye de bu yarışmaları devam ettirmek" dedi.

Ödüllerin yarışmacılara verilmesinin ardından sergi protokol tarafından gezildi.