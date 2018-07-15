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15 Temmuz 2018 16:04

’Türk Bayrağı’ konulu sergi açılışı yapıldı

Çankırı’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılan "Türk Bayrağı" konulu fotoğraf yarışmasının ödül töreni ve sergisi, Yunus AVM’de yapıldı.

’Türk Bayrağı’ konulu sergi açılışı yapıldı

15 Temmuz 2018 16:04


Törene; Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, Jandarma Komutanı Jand. Alb. Murat Bozkurt, daire amirleri ve idareciler katıldı.


Ödül töreninde açılış konuşmasını yapan yarışma koordinatörü ve Sanat Fotoğrafçısı Ömür Can Yerli, "Bu sefer yaptığımız Türk Bayrağı fotoğraf yarışmasının farklı bir anlamı var. Bu sene biz bağışımızı TSK Dayanışma Vakfı’na yaptık. Yarışmanın bütün geliri TSK Dayanışma Vakfı’na verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri biliyorsunuz ki profesyonelleşti. Bunların hiçbiri Mehmetçik Vakfı kapsamında değil. Hem vakfa dikkat çekmek amacıyla hem de katkımız olması amacıyla bütün yarışmacılarımız kazandıkları ödüllerin hepsini TSK Dayanışma Vakfı’na bağışladılar. Kendileri tek kuruş ödül dahi almadılar. Dileğimizde seneye de bu yarışmaları devam ettirmek" dedi.


Ödüllerin yarışmacılara verilmesinin ardından sergi protokol tarafından gezildi.




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