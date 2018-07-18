Türkiye Taekwondo Şampiyonası açılış sereonisi yapıldı

Yaklaşık 1750 sporcu, 266 kulüp, 110 hakem, antrenör ve yöneticinin katılımı ile gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, "Bu millet bir 15 Temmuz gecesi öyle bir gece yaşadı ki vatanına, özgürlüğüne, bağımsızlığına ve bayrağına göz dikmiş vatan hainlerinin ihanetlerine şahit oldu. Ama onlar şunu hesaba katmadılar; Bu millet bağımsızlığı, vatanı söz konusu olduğunda ’Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’ bilinciyle iman dolu yüreğiyle yüce emanetine sahip çıkan bir millettir" dedi.

Şampiyonaya katılan Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise 15 Temmuz vurgusu yaparak, "Ülkemizin geleceğine yönelik yapılan hain bir saldırıya karşı direnen, şehit olan gazi olan yüce insanlarımızın anısına kulüpler Türkiye şampiyonasını gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin en büyük federasyonu biziz"

Türkiye Taekwondo Federasyon Başkanı Metin Şahin, "450 bin lisanslı sporcusu, 5 bine yakın antrenörü 7 bine yakın hakemiyle Türkiye’nin en büyük federasyonu biziz. Amacımız sadece şampiyon sporcu yetiştirmek değildir. Aynı zamanda edepli, adaplı, saygılı, ülkesini seven, ülkesi için canını veren bir gençliği yetiştirmektir. Bütün kulüplerimiz ve antrenörümüz de bu amaç uğruna çalışmaktadır. Bununla beraber federasyonların ana amacı olan ülkeyi temsil etme, madalya alma, bayrağı göndere çekme görevini de layıkıyla yapmaktayız." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından madalya törenine geçildi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası açılış seremonisine Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, AK Parti milletvekili Salim Çivitcioğlu, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, kurum ve kuruluş temsilcileri ve sporcuların katıldı.