Tuz Odası ziyaretçilerini bekliyor

Çankırı Buğday Pazarı Medresesi'nde bulunan Tuz Odası, Çankırı'yı ziyarete gelen vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Çankırı'nın meşhur kaya tuzunun vatandaşlara sunulduğunu Tuz Odası birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor. Çankırı'ya gelerek Tuz Mağarası'na gidemeyen ziyaretçiler için dizayn edilen Tuz Odası'nda Tuz Mağarası'ndan çıkarılan ve herhangi bir işlem görmemiş kaya tuzu kütleleri bulunmakta. Burayı ziyarete gelen vatandaşlar, belirli bir süre bulunarak nefes darlığı ve astım hastalıklarına şifa arıyor.

Tuz Odası hakkında açıklamalarda bulunan Ali Bülent Dereli, "Burası Çankırı Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Buğday Pazarı Medresesi. Tuz Mağarası'na gidip göremeyenler için tavan taban tüm yerleri tuzla kapladık. Bir ekranımız var burada da Tuz Mağaramızın görüntüleri var. Gelen ziyaretçilerimizin çoğu bu ekran sayesinde tuz mağarasına gitme isteği uyanıyor onları da Tuz Mağarası'na yönlendiriyoruz. Tuz Odamızın özelliği sağlık sektöründe astım, nefes darlığı çeken insanlar için tuzun yaydığı eksi iyonun akciğerdeki bronşların tam açılmasını sağlıyor. Tuz lambaları da bu sebepten dolayı bayağı revaçta. Dünyanın en kaliteli tuzlarından birisi Çankırı Tuz Mağarası'ndan çıkıyor. Tuzlar genelde killi çıkıyor ama bu tuzların beyaz tuzda saflık derecesi en yüksek yemeklik tuz olarak piyasada satılıyor. Tuz Mağarası'nı görmeden ölmeyin diyorum. Çankırı'ya bekliyorum" dedi.