Üç kuşak aynı sahnenin tozunu attırdı

Salonu dolduran vatandaşlar, anne-kız, baba-oğul, öğretmen-öğrenciden oluşan 60 halk oyuncusunun sergilediği performansı ayakta alkışladı. Çankırı Belediyesi, yöresel halk oyunlarında kuşakları bir araya getirerek yine farklı bir etkinliğe imza attı. 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen programda farklı yaşlardan 60 halk oyuncusu, aynı sahnenin tozunu attırdı. Zeybekten Çankırı mahalli oyunlarına kadar farklı yörelerin halk oyunlarını sergileyen halk oyuncuların sahne performansları göz doldurdu. Üç kuşağı bir araya getiren şölen için farklı meslek gruplarından vatandaşlar bir araya geldi. Bir yıllık çalışma sonucunda gerçekleştirilen Halk Oyunları Şöleni, yöresel kıyafetleri, oyunları ve figürleri ile izleyicilere keyifli bir gece yaşattı.

Halk oyunlarına 130 Km’lik sevda

Çankırı Belediyesi tarafından değişik yaş gruplarında 10 yıldır devam ettirilen Halk Oyunları Topluluğu, farklı meslek grubu ve yaştaki vatandaşların dikkatini de çekiyor. Çankırı Belediyesinin halk oyunları sevdalılarına tanıdığı imkân, topluluk üyelerinden 50 yaşlarındaki İsa Yıldırım’a 130 km’lik yolu sevda ve hevese dönüştürdü. Yıldırım, Çankırı Belediyesinin halk oyunları topluluğunda yer alabilmek için bir yıl boyunca haftanın üç günü Kırıkkale’den Çankırı’ya gelerek eğitimlere katıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Boz adına halk oyuncularına protokol tarafından katılım belgeleri takdim edildi. Yıldırım, katılım belgesini Halk Oyunları Antrenörü Necdet Tunçkafa’nın elinden aldı. Tunçkafa, kendilerine verilen imkânlardan dolayı Başkan Boz’a teşekkür ederek Anadolu kültürünün yaşatılması ve canlandırılmasında bu yola gönül vermiş insanların Çankırı Belediyesi bünyesinde toplanarak çalışmalarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlanmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.