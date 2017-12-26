Uğurluel: Çankırı ile Kudüs’ün çok önemli bağları var

Araştırmacı-yazar Talha Uğurluel, Çankırı Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere Kudüs’ü anlattı. Programa konuşmacı olarak yazar Talha Uğurluel ile Belediye Başkanı İrfan Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Muharrem Öztürk, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Türk milleti Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tarihi yeniden yazıyor”

Programda açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı İrfan Dinç, “Tarihin öyle bir döneminin şahitleriz ki çok şanslı bir nesiliz. Kutlu yürüyüşe başladığında Cumhurbaşkanımız şöyle bir ifadesi vardı: ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.’ Biz zannettik ki bu söz sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal sınırları çerçevesinde bir söz gibi algıladık. Ne kadar güzel olacak her şey eskisi gibi olmayacak diye. O söz sadece bu ülkenin sınırlarıyla alakalı değil tamamen arzla alakalı bir ifadeymiş. Türk milleti Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tarihi yeniden yazıyor. Dünya tarihinin yeniden yazıldığının şahitleriyiz. Çok önemli bir zaman dilimindeyiz. Amerika’nın şer güçlerin güvendiği ve soyunmuş Amerika’nın dünya tarihinde bu kadar kepaze olduğu, rezil olduğu bir tarih daha gelmiştir. Amerika rezil olmuştur. Şer güçler kepaze olmuştur. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs bizim namusumuzdur. Kudüs bizim kalbimizdir. Kudüs’le alakalı şer güçlerin almış olduğu karar bizim için karanlığın en son noktasıdır. Ama biz inanıyor ve biliyoruz ki, karanlığın en son noktası aydınlığın başlangıcıdır” dedi.

Okul öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Başkan Dinç, “Dünya bizi konuşuyor. Dünya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı konuşuyor. Bu yüzden biz bu millete layık fertler o büyük medeniyetin varisleri olan gençler olarak bu sorumluluğu ve bilinci taşımak bunun farklına varmak ve bizden sonrakilere de bize bırakılan bu emaneti kılına halel gelmeden en iyi şekilde bırakmak zorundayız” diye konuştu.

Belediye Başkanı İrfan Dinç’ın konuşmasının ardından Talha Uğurluel tarafından katılımcılara Kudüs hakkına bilgi verilerek öneminden ve değerinden bahsedildi. Konferansı esnasında Çankırı’ya değinen Uğurluel şu ifadelere yer verdi: “Mescid-i Aksa’yı çeviren surların tamamı Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapıldı. Aslında Çankırı ile Kudüs’ün bu anlamda çok önemli bağları var. Kanuni Sultan Süleyman’ın her yerde camisi yoktur. İstanbul’da Anadolu’nun bazı yerlerinde, Şam’da Kanuni çok özel ve büyük şehirlere cami yaptırmıştır. Çankırı’da camisi mevcut. 16. yüzyılda Çankırı’nın ne kadar büyük bir şehir olduğunu o şehrin göbeğindeki koca Sultan Süleyman Camisi’nden anlayabiliriz.”