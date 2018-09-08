UMKE Yapraklı’da tatbikat yaptı

Çok sayıda UMKE gönüllüsünün katıldığı Kampta 3 gün süreyle, hasta paketleme ve taşıma eğitimi, UMKE çanta ve malzeme eğitimi ve triyaj eğitiminin yanı sıra patlama ve göçük alanında medikal kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Ekipler, kamp alanında çevre temizliği yapmayı da ihmal etmedi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Eyüp Yalçınkaya’nın öncülük ettiği 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında UMKE mukavemet yürüyüşüne eşlik eden Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi personelleri ile birlikte Hazım Dağlı Göleti etrafında bulunan piknik alanlarında yürüyüşle birlikte çevre temizliği de yapıldı.

3 günlük il tatbikat ve eğitim kampına katılan UMKE personellerine Acil Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Metin Demir tarafından katılım belgeleri verildi.