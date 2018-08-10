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10 Ağustos 2018 16:33

Üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti

Çankırı Belediyesi, bir özel üniversite iş birliği ile üniversite adayı gençlere ücretsiz danışmalık hizmeti veriyor.

Üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti

10 Ağustos 2018 16:33

Bir dershane rehberlik uzmanlarının da destek verdiği danışmanlık hizmeti, Belediye Hizmet Binasının önünde kurulan stantta 14 Ağustos’a kadar devam edecek.


Çankırı Belediyesi, üniversite adayı gençlerin tercih konusunda tereddüt yaşamamaları ve endişelerini azaltmak için bir özel üniversitesinin ortaklaşa girişimleri ile Belediye Hizmet Binası önünde "Tercih Danışma Merkezi" standı açtı. Üniversite adayları aldıkları puanlara göre uzmanlar eşliğinde bilgilendirilecek. Ücretsiz olarak verilen danışmanlık hizmetine aileler de yoğun ilgi gösterdi.


Belediye Başkanı Hüseyin Boz, açılan stantta, Çankırı’daki üniversite adaylarının yapmak istedikleri tercihler hakkında bilgi alarak puanlarına göre, gelmesi muhtemel tercihlere doğru bir şekilde yönlendirildiklerini kaydetti.




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