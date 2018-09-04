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04 Eylül 2018 16:13

Üniversite kütüphanesi halka açıyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Uluyazı Kampüsünün prestij binası olan ve 7000 metrekarelik kullanım alanı ile hizmet veren kütüphanenin yazılı ve elektronik kaynaklarını halka açıyor.

Üniversite kütüphanesi halka açıyor

04 Eylül 2018 16:13


Elektronik kaynaklar açısından ULAKBİM erişimi sağlanan veri tabanları hizmete sunulan kütüphanede, görme engelliler için tasarlanmış 2 adet bilgisayar, kâğıt ve zaman israfını ortadan kaldıran yüksek çözünürlüklü kitap tarama cihazı, 3 adet grup çalışma odası 7 adet bireysel çalışma odası bulunmakta.


Çankırı Karatekin Üniversitesi Prof. Dr. Hasan Ayrancı yaptığı açıklamada, "Kütüphanemiz modern kütüphanecilik ilkeleri doğrultusunda, eğitim ve öğretim hayatını geliştirip destekleyerek bilgi toplumu yaratılmasına yönelik çağdaş, yaratıcı, üretken, araştırmacı gençler yetiştirilmesine katkıda bulunmak, öğrenen organize olmayı ve bilgiyi paylaşmayı ilke edinmek vizyonuyla çalışma hayatını sürdürmektedir. Çankırı Karatekin Üniversitesi Kütüphanesi, günümüzde ve gelecekte, öğrenciler, öğretim üyeleri ve diğer araştırmacıların bilgi ihtiyaçlarına cevap verecek bir koleksiyonla, tüm bilimsel aktivite ve çalışmalara destek olmak amacıyla imkanlarını akademisyen, öğrenci ve diğer personelimize sunmaktadır. Kütüphanemizden yararlanmak isteyen tüm Çankırılı hemşehrilerimizi bilginin merkezine bekliyoruz" dedi.




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