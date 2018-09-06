Üniversitelerden spora destek

Dr. Hasan Ayrancı, tribünden doğan takım 1074 Çankırıspor’a üniversite olarak verdikleri desteklere bir yenisini ekleyerek 100 adet kombine kart desteği sağladı.

Rektör Ayrancı’yı ziyaret eden Kulüp Başkanı Alaattin Arslan ve kulüp yöneticileri, takım hakkında kendisine bilgi verirken yaşadıkları maddi zorluklar ile Çankırılı iş adamları ve halkın bir bölümünün takıma ilgisizliğinden söz ettiler.

Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Bizim ülkemizde din, dil, ırk ayırmadan ortak paydada buluştuğumuz iki olgu; milli duygularımız ve ortak lisanımız futboldur. Hepimiz bilir, hepimiz konuşur ve üzerinde yorumlar yaparız. 2018-2019 futbol sezonu öncesinde şehrimizi Türkiye Bölgesel Amatör Ligde (BAL) temsil edecek tek takım olan 1074 Çankırıspor’a Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bu anlamda kulübe az da olsa bir ekonomik katkı sağlamak için yönetici arkadaşlarımız ile yaptığımız değerlendirme de ilk etapta 100 kombine kart aldık ama bunun devamı gelecek ve destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bu yardımlar, 1074 Çankırıspor’a başarı, Çankırı için ise tanıtım olarak geri dönecektir"

Kulüp Başkanı Alaattin Arslan da, "Hassasiyetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizin bu duyarlılığınızın tüm Çankırılılara ve diğer kurumlara örnek olmasını temenni ediyoruz. Çünkü bu kulüp hepimizin ve tüm Çankırıların sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.