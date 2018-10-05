Vali Aktaş, çorba ikram etti

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın son gününde Ahmet Yesevi Camisi'nde “Cami Gençlik Buluşması” etkinliği gerçekleştirildi.

Sabah namazında yapılan etkinliğe Vali Hamdi Bilge Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Müftüsü Bürhan Keleş, İl Defterdarı Ahmet Seçim Güldoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, üniversiteli gençler ve vatandaşlar katıldı. Sabah namazının kılınmasının ardından başlayan etkinlikte Vali Aktaş, gençlere ve vatandaşlara çorba ikram etti.

Çorba ikramından sonra Vali Hamdi Bilge Aktaş ve diğer yetkililer gençlerle hasbihal etti.