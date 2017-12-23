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23 Aralık 2017 11:40

Vali Aktaş, huzur ve güven uygulamasına katıldı

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, jandarma ve emniyet tarafından Türkiye genelinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasının Çankırı ayağına katılarak güvenlik güçlerini yalnız bırakmadı.

Vali Aktaş, huzur ve güven uygulamasına katıldı

23 Aralık 2017 11:40


Tüm illerde olduğu gibi Çankırı’da da huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Çankırı merkezi giriş ve çıkışlarında emniyet tarafından 3 noktada ve jandarma tarafından da 9 noktada ortaklaşa gerçekleştirilen uygulamaya yaklaşık 175 emniyet mensubu ve 121 Jandarma personeli katıldı. 2 etap halinde yapılan uygulamanın ilk etabı ana yollarda ve şehir giriş çıkışlarında yapıldı. İkinci etapta ise şehir merkezindeki kafe, kıraathane ve benzeri yerlerde uygulama yapıldı. Toplam 2 saat süren uygulama ilçelerde de gerçekleştirildi.


Çankırı merkezdeki uygulama noktalarından biri olan Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü önündeki Huzur ve Güven Uygulaması’na Vali Hamdi Bilge Aktaş, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yüksel Yazıcı da katıldı. Vali Aktaş, uygulamaya tabi tutulan vatandaşlarla tek tek ilgilenerek çalışma hakkında bilgi verdi. Vatandaşların huzur ve güvenliği için bu uygulamaların gerçekleştirildiğini söyleyen Aktaş, uygulamaya katılan güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyerek teşekkür etti.




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