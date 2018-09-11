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Vatandaş Atık Getirme Merkezlerinden memnun

Çankırı Belediyesi’nin "Sıfır Atık Projesi" kapsamında şehrin farklı noktalarına kurduğu Atık Getirme Merkezlerine vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Çankırı Belediyesi'nin "Sıfır Atık Projesi" kapsamında şehrin farklı noktalarına kurduğu Atık Getirme Merkezlerine vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Çankırı halkı, biriktirdikleri atıkları Atık Getirme Merkezlerine bırakarak büyük duyarlılık gösterdi.


Belediye Başkanı Hüseyin Boz'un talimatı ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Atık Getirme Merkezinin üçüncüsü Abdülhalik Renda Mahallesi Orköy Sokak'a yerleştirildi. Vatandaşlar atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, evsel tehlikeli atık, ambalaj atıkları ile kâğıt atıklarını Atık Getirme Merkezi üzerinde yer alan ilgili bölümlerde biriktiriyor. Çankırı'da çevre kirliliğini önlemek, geri dönüşüme ve ekonomiye katkı sağlamak amacı ile başlatılan uygulamadan çok memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, Buğday Pazarı Mahallesi, Yenimahalle Bademlik Camii yanına ve Abdülhalik Renda Mahallesi'ne kurulan Atık Getirme Merkezlerinin sayısının çoğaltılmasını istiyor. Başlatılan uygulamaya beklediklerinden daha kısa sürede büyük bir ilgi gösterildiğini dile getiren Belediye Başkanı Hüseyin Boz, vatandaşların gösterdiği hassasiyet sonucunda ekiplerin bu merkezlerde biriktirilen atıkları haftada iki kez alarak geri dönüşüm işlemi için geri dönüşüm tesisine gönderdiklerini ifade etti.

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