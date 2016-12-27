Diğer
Kategoriler
27 Aralık 2016 16:55

Yaran geleneği kayıt altına alınıyor

Yaran geleneği kayıt altına alınıyor

27 Aralık 2016 16:55

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaran Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Anadolu sohbet gelenekleri kayıt altına alınıyor.
Anadolu’nun birçok bölgesinde farklı veya benzer isim ve içeriklerle yaşayan, Çankırı’da ise "yaren geceleri, yaran sohbetleri", Akşehir, Simav ve Kula’da "Sıra Yarenleri", Dursunbey’de “Barana” diye bilinen sohbet toplantıları, bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılması için kayıt altına alınmaya başlandı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaran Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kadir Çayır, Türklerin Orta Asya’dan getirdiği geleneklerden olan sohbet geleneğini gelecek nesillere doğru olarak ulaştırmak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Geleneğin Anadolu’da farklı isimlerle anıldığını dile getiren Çayır, "Kimi yerde Ahilik geleneği içerisinde yaşam alanı bulmuş, kimi yerde de ’toplu çalma-söyleme geleneği’ şeklinde görülen Anadolu Sohbet gelenekleri, özellikle kış geceleri yapılan sohbet gelenekleri veya sıra sohbetleri olarak karşımıza çıkıyor. Ahlaki değerleri, musikisi, eğlenceleri, eğitici ve öğretici yönleri ile ön plana çıkan bu gelenek ülkemizin belirli yerlerinde yaşatılmaya devam ediliyor" dedi.

"Gelenekleri yerinde izledik"
Çalışmalara ilk olarak Çankırı’da başladıklarını vurgulayan Çayır, "Merkez olarak şu ana kadar farklı yerlerde olmak üzere 8 sohbet geleneği üzerine araştırmalarımızı Çankırı ve ilçe-köylerinde gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Buralarda sohbet geleneğinin kökenini araştırırken günümüzdeki uygulamasını da kameraya çekerek kayıt altına aldık" diye konuştu.
Çankırı’nın ardından Konya ve Balıkesir’de de çalışma yaptıklarını ifade eden Çayır, "Konya/Akşehir’e ve Balıkesir/Dursunbey’e gidip, ’Sıra Yarenleri’ ve ’Barana’ kültürlerini inceleyerek bir saha çalışması yaptık. Orada, günümüzde yaşatılan sohbet gelenekleri var. O gelenekleri yerinde izledik. Bu kültürü geçmişte ve günümüzde yaşayanlarla görüşüp sohbet ettik. Kültürün içerisinde neler var, nasıl icra ediliyor, neler değişmiş noktasında görüntüler aldık ve hepsini arşivledik." ifadelerini kullandı.
Ülke genelindeki sohbet geleneklerinin tamamını kayıt altına almaya çalıştıklarını belirten Çayır, "Amacımız bu kültür içerisinde bugüne kadar yaşayan unsurlar ve bugün yaşatılmaya çalışılan unsurları derlemek. Bu kültürde bugüne kadar neler kaybolmuş, neler değişmiş, bunları tekrar bu kültüre kazandırıp ayrıca bu konuda bir arşiv oluşturmak istiyoruz. Öncelikle bir kaynak olarak kitap hazırlayacağız. Sonra sohbet geleneklerinde kullanılan müzikleri CD yapacağız. Bu geleneğe ait görüntülerden de bir belgesel yapıp bunu devlet televizyonunda yayınlatmayı düşünüyoruz." dedi.
Çayır, kültürleri gelecek nesillere aktarmanın önemli ve gerekli olduğunu, olduğu gibi yaşatmaya özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANKIRI HABERLERİ
ÇANKIRI HAVA DURUMU
1
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç