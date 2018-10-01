Yaşlılar, çocuklarla bir araya geldi

Çocukların oyunlarına ortak olan yaşlılar, satranç, ip atlama, bocce, jenga gibi oyunlar oynayarak unutulmayacak bir gün geçirdi. Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, çocuklarla yaşlıları bir araya getirmekten dolayı son derece memnun olduklarını söyledi.

Yıldırım, "1 Ekim hem Dünya Çocuklar Günü hem de Dünya Yaşlılar Günü. İki güzel günü bir arada yaşıyoruz. Hem huzurevindeki sakinlerimizle hemde müdürlüğümüzün bünyesindeki çocuklarımızla şölen şeklinde etkinlik yapmak istedik. Burada da çok güzel katılımla bir eğlence yapıyoruz. Çocuklarımız ve yaşlılarımız çok mutlu. Yaşlılarımız çocuklarla birlikte olmaktan son derece memnun. Çocuklarımızın ve yaşlılarımızın huzurlu bir ömür geçirmesini temenni ediyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan İsmail Özdemir Huzurevi sakinlerinden Süleyman Güzel (72), "Çankırı'daki huzurevinde kalıyorum. Böyle bir etkinlik çok güzel. Çocuklarla oyun oynuyoruz, gençliğimiz aklımıza geldi. Biz de zamanında gençtik şimdi yaşlandık. Böyle neşeli güzel günler için teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, daire amirleri, kurum yetkilileri, huzurevi sakinleri ile çocuklar katıldı.