Yayalar için yolu trafiğe kapattılar

Alt yapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanması ile üst yapı çalışmalarına başlayan Çerkeş Belediyesi, sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra Çankırı’da bir ilki gerçekleştirerek trafiğe kapalı yaya yolunu tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı.

Başkan Sopacı yaptığı açıklamada, "Alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarımızda üst yapı çalışmalarına başladık. Çarşı merkezinden başlayan kaldırım ve sıcak asfalt çalışmamız hız kesmeden devam ediyor. Belediyemizin karşısına düşen Eski Belediye Caddemizi araç trafiğine kapattık. Tüm caddeyi tuğla ile kaplayıp ilçemize yakışır şekilde ışıklandırdık. Ihlamur ağaçları ve yeşillikleri ile vatandaşımızın hizmetine açtık. Çarşı merkezimizde bulunan dükkanlarımızın tenteleri değişmeye başladı. Dış cepheleri de zamanla değişip Çerkeş mimarisine uygun hale gelecektir" dedi.