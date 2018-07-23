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23 Temmuz 2018 17:15

Yazar Coşar, çocuklarla buluştu

Çankırı’da yaşayan çocuklar için birçok önemli etkinliğe öncülük eden Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi, çocuk kitapları yazarı Figen Yaman Coşar’ı çocuklar ile buluşturdu.

Yazar Coşar, çocuklarla buluştu

23 Temmuz 2018 17:15

Çankırılı yazar, memleketinin çocuk okurları ile sohbet ederek onların merak ettiği sorulara da yanıt verdi.


Çankırı Belediyesinin daveti üzerine İstanbul’dan Çankırı’ya gelen çocuk kitapları yazarı Figen Yaman Coşar, memleketindeki çocuklar ile bir araya geldi. Fatih Sulatan Mehmet Çocuk Akademisinde atölyelere katılan çocuklar, Coşar’ın anlattıklarını merakla dinledi. Çocuklarla etkili bir iletişim kuran Coşar, neden yazar olmak istediğini, bunun için neler yaptığını ve sürekli okumanın önemine değindi. "Benim hikâyem de Çankırı’da başladı, sizin gibi burada büyüdüm" diyen yazar Coşar, istenildiğinde neler başarılabileceğini Çankırılı çocuklara anlatarak bu kez kendi hikayesinden bahsetti. Yazar Figen Yaman Coşar, çocukların merak ettiklerini de içtenlikle yanıtladı.


Belediye Başkanı Hüseyin Boz, çocukların ufkunu açacak, onların gelecekle ilgili hedeflerini sağlamlaştırmaya yardımcı olacak kültürel etkinliklere devam edeceklerini belirterek, "Hemşehrimiz ve aynı zamanda arkadaşımız olan çocuk kitapları yazarı Figen Yaman Coşar hanımefendiyi burada ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kendisi bizi kırmayıp doğup büyüdüğü topraklardaki çocuklar ile buluştu. Çankırı’dan Türkiye’deki tüm çocuklara ulaşmayı başaran bir yazarın öyküsünün çocuklarımıza da ilham olacağını düşünüyorum. Kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.




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