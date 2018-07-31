Yerli ve yabancı turistler Çankırı’daki tarihi mekanlara akın ediyor

Yaz tatilinin gelmesi ile birlikte yerli ve yabancı turistler, Çankırı’da bulunan tarihi mekanlara akın ediyor. Son 3 ay içerisinde yaklaşık 17 bin kişi, Çankırı’daki tarihi mekanları ziyaret etti. Çankırı Belediyesi tarafından görevlendirilen rehberler eşliğinde şehir turu yapan vatandaşlar, Çankırı’nın tarihi mekanlarında bol bol fotoğraf çektirdi.

Çankırı Belediyesi yaşayan mekanlar haline dönüştürülen tarihi binalar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Buğday Pazarı (Hazımiye) Medresesi, Çivitçioğlu Medresesi, Tarihi Çamaşırhane Müzesi, Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi, Tuz Rehabilitasyon Merkezi, Tuz Mağarası ve Çankırı Kalesi şehre gelen yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anlar yaşattı. Şehir turu yapan konuklar, medreselerde bir çay molası vererek dinlenmenin, sanat odalarında geleneksel kültüre hayat vermenin, Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesinde eski dönemlerdeki radyo ve iletişim araçları ile nostalji yaşamanın, havası güzel Çankırı Kalesi’nde güzel bir manzaranın, tuz, sanat ve tarih kokan Tuz Mağarası’ndan pozitif ayrılmanın keyfini çıkardı. Gelen konuklara zaman zaman eşlik etmeye çalışan Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı’yı merak edenlerin sayısının her geçen gün daha da arttığını belirterek "Kadim şehrimiz, ziyaretçilerinde güzel anılar bırakıyor" dedi.