Yıldırım: “927 engelli yakınına evde bakım ücreti veriyoruz”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Atatürk Kültür Merkezinde Eldivan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan kutlama programı düzenlendi. Programa Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Eldivan Belediye Başkanı Nusrettin Gökçer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, Defterdar Ahmet Seçim Güldoğan, İŞKUR İl Müdürü Alim Çaycı, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Çankırı’da Korunmaya Muhtaç Çocuk, Yaşlı, Engelli ve Kadınları Koruma Derneği Başkanı Dudu Sevindim ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşması Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım tarafından gerçekleştirildi. Çankırı genelindeki engellilere aylık verildiğini ve gerekli desteğin sağlandığını dile getiren Yıldırım, “Bakanlık olarak engelli ve yaşlılarımızın en fazla ailelerinin yanındayken mutlu ve huzurlu olacaklarına inanıyoruz. Bu çerçevede, sosyal ve ekonomik sebeplerle muhtaç durumunda kalan engelli ve yaşlılarımızın ailelerinin yanında olmaları için evde bakım aylığı uygulamasını hayata geçirdik. 2017 yılı itibarıyla evde bakım uygulaması kapsamında ülke genelinde 500 bin engelli vatandaşımızın yakınına, Çankırı ili genelinde ise yaklaşık 927 engelli vatandaşımızın yakınına aylık 1027 TL evde bakım ücreti veriyoruz. Yine Çankırı genelinde engellilere sunulan özel indirimlerden yararlanabilmesi için 613 engelli vatandaşımıza engelli kimlik kartı verilmiştir. Engelli Kimlik Kartı ile şehir içi ulaşımını ücretsiz kullanan engellilerimiz için Bakanlığımızca özel halk otobüs firmalarına araç başı 600 TL, toplamda 24 araç için 14 bin 400 TL ödeme yapılmaktadır. Ayrıca Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 171 engellimize, Eldivan Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde ise 69 engellimize, toplamda ise 140 engellimize yatılı hizmet verilmektedir” dedi.

Yıldırım’ın konuşmasının ardından mehteran gösterisi ve müdürlükte kalan sakinlerin günlük yaşam kesitlerinden oluşan slayt gösterimi yapıldı. Yöresel halk oyunu ve tiyatro gösterisinin yanı sıra şiirlerin okunmasının ardından program sona erdi.