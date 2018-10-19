Yıldız Kız Boks Milli Takımı 4 madalyayla ülkeye döndü

Rusya'nın Anapa şehrinde 8-16 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Yıldız Bayanlar Avrupa Şampiyonası”nda mücadele eden ay-yıldızlılar, yurda döndü. 6 sporcu ile turnuvaya katılan Yıldız Kız Boks Milli Takımı, 4 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada Çankırı'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi. Çınar, “6 sporcu ile katıldığımız şampiyonada 4 boksörümüz madalya almayı başardı. Bunlarda + 80 kg Büşra Işıldar şampiyon, 46 kg Gamze Soğuksu gümüş madalya, 63 kg Rümeysa Ataş bronz madalya, 75 kg Duygu Öztürk bronz madalya aldı. Toplamda 6 boksörden 4 ü madalya kazandı. 48 kg Melikenur Güneş ve 80 kg Sena Kocaoğlu çeyrek finalde yenilerek madalyadan oldular” dedi.

“Bizler Türk bayan boksunun alt yapısıyız”

Antrenör Çınar, “Bu anlamda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. Buradan yetişen sporcular ülkemizi olimpiyatlarda temsil etme hakkına sahip oluyorlar ilerleyen yıllarda. Dolayısıyla fabrikanın girişi, ilk tohumun atıldığı yerler burası. Bizim burada şampiyon olan sporcular ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmeye aday gösteriliyor. Öyle ki 2020 olimpiyatlarına şu an itibariyle aday gösterilen sporcular arasında Busenaz Sürmeneli, Esra Yıldız gibi sporcular ilk bizde Dünya ve Avrupa şampiyonluğunu elde ettiler. Şimdide o sporcularımız 2020 olimpiyatlarının en güçlü adayları. Bizlerde bunun bilincinde olarak gerek antrenörler gerek sporcular gerekse federasyonumuz olarak birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz bunun neticesinde de meyveleri topluyoruz” diye konuştu.

"2018 yılını 4 madalya ile kapattık"

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar, "2018 yılı içinde bu bizim için ilk ve son müsabakaydı. 2019 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonları yapılacak. Biz 2018 yılını 4 madalya ile kapatmış olduk. Şampiyonaya tek bir kampla katılma fırsatı bulduk. Katıldığımız sporcularla elimizden gelen en iyi mücadeleyi verdik. Ülkelerin hepsi madalya için geliyor. Şampiyon olmak için geliyor. Bizler de o ülkelerin arasında sıyrılıp başarılı olduğumuza inanıyorum. Bu anlamda federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç gerçekten Türk boksunun alt yapısına önem veriyor. Makro planla geleceğin olimpiyat şampiyonlarını madalyaları almamız için buralardan temel atıyor. Kendisine de Türk boksunun alt yapısına gereken desteği verdiği için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.