1 dakikada park halindeki motosikleti çaldı

Çorum'da gece geç saatlerde bir apartmandan yapılan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

Olay, Ata Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19-20 yaşlarında olduğu tahmin edilen şüpheli, önce motosikletlerin bulunduğu apartmanın yanından geçiyor. Bir süre bekleyip etrafı gözetleyen şahıs binaya kimsenin girip çıkmaması üzerine apartman bahçesine girerek bir dakika gibi kısa bir sürede zincirli bir şekilde park halinde duran motosikleti alıp kayıplara karışıyor.

Sabah saatlerinde motosikletin park yerinde olmadığını gören B.K, binanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, çalındığını anladı. Polise başvurup şikayetçi olan B.K, kamera kayıtlarını polise verdi.