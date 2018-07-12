15 Temmuz ruhu ve şehitlerin anısı bu müzede yaşatılacak

Kültür Park içerisine bin 600 metrekare alana inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nde, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında şehit olan 12 Çorumlu ile darbe girişiminin bastırılmasında kahramanca görev üstlenen şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kişisel eşyalarının sergilenerek anıları yaşatılıyor. Şehitlerin heykellerinin makyaj çalışmaları dünyaca ünlü Heykeltıraş Adil Çeliktaş tarafından yapılırken, iki yılda tamamlanan müze 3 milyon 444 bin liraya mal oldu.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, 15 Temmuz Şehitler Müzesini istiklalimize, istikbalimize ve geleceğimizle ilgili yapılan her türlü saldırıya karşı unutmamak ve unutturmamak adına geleceğimize yön vermek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Müzesi’ni yaptırdıklarını söyledi.

Müzede öğrencilere vatan için, millet için şehit olan Çorumlu 12 yiğidimizin hayatına dair sunum yapılacağını dile getiren Başkan Gül, “Okullardan araçlarımızla aldığımız öğrencilerimizi müzemize getireceğiz. Milli iradeye, millete rağmen kirli niyetlere asla fırsat verilemeyeceğini göstermek adına bu müze önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. 15 Temmuz Şehitler Müzesi sıradan bir müze değil. Gençlerimize, evlatlarımıza, tüm hemşehrilerimize o gece neler yaşadığımızı, hangi tehlikeye maruz kaldığımızı aktarmalıyız. O hain darbe girişiminin yaşandığı gecede şehit olan Erol Olçok, Abdullah Tayyip Olçok, Ali Karslı, Akif Kapaklı, Ali Alıtkan, Mustafa Özgür Karasakal, Mehmet Kocakaya, Mehmet Avcu, Emin Güner, Osman Arşlan, Mustafa Solak, Yakup Kozan’ı Çorum’un yiğit evlatlarını rahmetle, minnetle, hayırla yad ediyorum. Devletimiz 15 Temmuz’da şehit olan 251 kardeşlerimizin aziz hatırasına, her zaman ve her yerde en iyi şekilde sahip çıkacaktır” dedi.

15 Temmuz Şehitleri Müzesi hakkında da bilgi veren Başkan Gül, “Müzemiz 800 metrekare taban alanına sahip. İki kat şeklinde inşa ettiğimiz müzemiz bin 600 metrekareden oluşuyor. Müzemizin zemin katında Sergi salonu, kafeterya, sinema salonu ve lavabolar var. Müzemizin ikinci katında ise; İdare odası, mescit, misafir odaları bulunuyor. Yine bu katımızda o gece şehit olan 12 hemşehrimizin özel eşyalarının sergileneceği, onların aziz hatıralarının yaşatılacağı 12 oda bulunuyor. O gecenin sembol kahramanlarından Ömer Halisdemir’e ait bir odamız bulunuyor. Oda artık tüm Türkiye’nin hemşehrisidir. Bu odalarda şehitlerimizin balmumundan heykelleri de yer alacak. Şehitlerimizin özgeçmişleri, onlarla ilgili anılar, onlarla ilgili hatıralara kulaklık vasıtasıyla dinlenecek. 15 Temmuz akşamında yaşanan olaylar, hadiseler, o gece yaşadığımız ihanet ve darbe girişimi bütün ayrıntılarıyla müzemizin sinema salonunda gösterimi yapılacak. Belgesellerle o gecenin o gece yaşadığımız ihanetin unutulmaması için sürekli o ihanete karşı gençliğimizin gelecek nesillerimizin teyakkuzda olabilmesi için sunumlar yapılacak. Ve o gece yaşanan ihaneti gelecek nesillere aktaracağız” ifadelerini kullandı.