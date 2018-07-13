15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı dualarla anıldı

15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı’nın Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan mezarına gidilerek Kuran-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü İbrahim Köksal tarafından dua edildi. Ziyaretin ardından konuşan Kaymakam Mitat Gözen; "Biz Türk milleti olarak o gece ölümden korkmadık. Şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz" dedi.

Törenin ardından protokol üyeleri Şehitliği ziyaret etti. Protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Akif Kapaklı, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini engelleyebilmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne koşan vatandaşların arasındaydı. Bir süredir okuduğu Kur’an hatmini tamamladıktan sonra Beştepe’ye giden Kapaklı, tankların önünde tek başına direndiği esnada Jandarma Genel Komutanlığı yakınına atılan bombayla şehit oldu.

Çorum Sungur ilçesi’nde bir dönem Anavatan Parti’si ilçe başkanlığı yapan Akif Kapaklı, 1999 seçimlerinde de milletvekili adayı olmuştu. 63 yaşında ve 7 çocuk babası olan Kapaklı, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi olayları, oğlunun haber vermesi ile öğrendi. “Son cüzümü okuduktan sonra bakarım haberlere” diyen ve hatmini tamamlayıp duasını ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara koşan Akif Kapaklı, oğluna, “Arabanın benzin deposunu full dolduralım, belki çok yere gideriz” diyerek yola çıktı.

Saat 00.01 sıralarında Jandarma Genel Komutanlığı yakınındaki kavşağa atılan bombayla yaralanan Akif Kapaklı’nın saldırı sonucu sol tarafı parçalandı. Kapaklı’nın vurulduğu anda oğlu Faruk da yanındaydı. Yaralı oğluyla birlikte hastaneye kaldırıldığı anlarda şuuru yerinde olan Akif Kapaklı, “Ben herkese hakkımı helal ediyorum benim adıma herkesten helallik isteyin” diyerek şehadet getirdi. Hastanede ameliyata alınan Akif Kapaklı burada şehit oldu.

’Oğlu gazi kendisi şehit oldu’

Babasının 17 Temmuz günü düzenlenen cenaze törenine tekerlekli sandalye ile katılan oğlu Ömer Faruk Kapaklı, saldırı gecesi vücudunun 4 yerine isabet eden ve çıkarılamayan şarapnel parçaları ile yaşamını devam ettirmek zorunda kaldı. Babasının şehit olduğu patlamada gazi olan Ömer Faruk Kapaklı, darbe girişiminin yaşandığı gece babası ile önce Etimesgut Belediyesine, ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gittiklerini anlattı. Ömer Faruk Kapaklı, babasının tankın üzerinde bulunan askerlerle münakaşaya girerek, "Benim askerim bana mı ateş edecek? Bu ülke size ne yaptı?" gibi sözler sarf ettiğini dile getirdi.

O gece yaşananları aktaran Ömer Faruk Kapaklı, “Hastanede ameliyata girene kadar bilinci açıktı. Yolda giderken bana ’Sakın isyan etme, benden herkese selam söyle. Hakkım herkese helal ettim. Onlardan benim adıma helallik iste.’ dedi.

Gidene kadar kelime-i şehadet getirdi. Ben de yaralanmıştım ama o anın sıcaklığı ile hiç farkında değildim. Babamı da beni de ameliyata aldılar. Ameliyattan çıktığımda da vefat haberini aldım." şeklinde konuştu.

Anma programına İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.