15 Temmuz Şehitler Müzesi açıldı

Kültür Park içerisine bin 600 metrekare alana inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nde, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında şehit olan 12 Çorumlu ile darbe girişiminin bastırılmasında kahramanca görev üstlenen şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kişisel eşyalarının sergilenerek anıları yaşatılıyor. Şehitlerin heykellerinin makyaj çalışmaları dünyaca ünlü Heykeltıraş Adil Çeliktaş tarafından yapılırken, iki yılda tamamlanan müze 3 milyon 444 bin liraya mal oldu. 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nin açılışında konuşan Belediye Başkanı Zeki Gül, “Çanakkale Destanını yazdığımız 18 Mart günü bizim için ne kadar önemliyse, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı gün olan 19 Mayıs günü bizim için ne kadar önemliyse, İstanbul’un fethedildiği gün olan 29 Mayıs tarihi bizim için ne kadar önemliyse, bizlere Anadolu kapılarını açan Malazgirt Zaferini kazandığımız 26 Ağustos tarihi ne kadar önemliyse, Büyük Taarruzu gerçekleştirdiğimiz 30 Ağustos tarihi bizim için ne kadar önemliyse, Takvimlerin 15 Temmuz 2016’yı gösterdiği gün de bizim için o kadar önemli bir gün” dedi.

Türk milletinin o gün vatanına, toprağına, bağımsızlığına kast edildiğinde nasıl bir destan yazacağını tüm dünyaya gösterdiğini dile getiren Başkan Zeki Gül, tarihte birçok kez olduğu gibi 15 Temmuz’da da bayrağımızı indirmek, ezanımızı susturmak isteyenlere karşı bu aziz ve kutlu milletin göğsünü siper ettiğini söyledi. 563 yıl önce İstanbul’un fethinde Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan komutanın torunlarının, efendimizin müjdelediği askerlerin torunlarının bir kez daha tarihine yakışan bir destan yazdığını kaydeden Gül, "İşte bugün, 15 Temmuz Destanın yazıldığı gün. O gün Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi yed-i düvel bir araya gelse Vatanımıza, toprağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkacağımızı tüm dünyaya gösterdiğimiz gün” ifadelerini kullandı.

Bu günlerin çok önemli, unutulmaması ve iyi anlaşılması gereken günler olduğunu vurgulayan Gül, “Bundan iki yıl önce bir kurtuluş mücadelesi daha verdik. Şer odakları FETÖ terör örgüne bağlı vatansızları da kullanarak, içerideki hainlerle birlikte devletimizi işgal etmeye kalkıştı. Bu milletin ekmeğini, aşını yiyenler, suyunu içenler istiklalimize ve istikbalimize kast ettiler. Türkiye tarihinin gördüğü en büyük ihanetin üzerinden iki yıl geçti. Türkiye’ye karşı yapılan son haçlı seferinin üzerinden tam iki yıl geçti. O işgal girişiminde, o hıyanet karşısında millet olarak; kadınıyla - erkeğiyle, küçüğüyle - büyüğüyle, dünya demokrasi tarihine geçen muhteşem bir kahramanlık destanı yazdık” dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesinin ardından müzenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Vali Necmettin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Jandarma Alay Komutanı Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, TSO Başkanvekili Mustafa Özbayram, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şehitler Müzesi’nin açılışının ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü" yapıldı. Çorum Valiliği önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Gazi Caddesi’nden Hürriyet meydanına kadar yürüdü. Hürriyet meydanında nöbeti tutmak için bekleyen vatandaşlar hep bir ağızdan “şehitler ölmez vatan bölünmez” diye bağırarak tekbirler getirdi.