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13 Temmuz 2018 13:47

15 Temmuz şehitleri için dua edildi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde vatanı savunmak için şehit düşen polis, asker ve vatandaşlar için Sungurlu’da dua edildi.

15 Temmuz şehitleri için dua edildi

13 Temmuz 2018 13:47


Cuma namazı öncesinde Çarşıbaşı Camiinde 15 Temmuz’da şehit olanlar için Kur’an-ı Kerim okundu, Sungurlu Müftüsü İbrahim Köksal ise vatanın, milletin, devletin, birlik ve beraberliğine ilişkin dua etti.


Köksal, Türkiye’nin iki yıl önce vatanın semasından ezanını dindirmek, ay yıldızlı bayrağı gönderden indirmek ve milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmak, bölmek ve parçalamak için hain bir saldırıya maruz kaldığını söyledi.


Selalarla, ezanlarla, dualarla şehitlerle gazilerle milletin vatanına sahip çıktığını hatırlatan Köksal, "Bu milletin asil evlatları vatan, ezan ve bayrak sevgisiyle bu alçak ve hain girişime ’dur’ dediler. Gözlerini kırpmadan 250 şehit verdik. Binlerce gazimiz bu uğurda bedenini, organlarını feda etti. Selalarla ezanlarla dualarla şehitlerle gazilerle bu millete vatana tekrar sahip çıktık" dedi.




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