15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Valilik tarafından organize edilen anma programları çerçevesinde ilk olarak Çorum Şehitliği ziyaret edildi. Programda Kur’an-ı kerim okunup, dualar edilerek şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Anma programında Vali Necmeddin Kılıç, 15 Temmuz’un 29 Ekim’in öz kardeşi olduğunu belirterek, 15 Temmuz’un Cumhuriyeti kuran ve millete emanet eden iradeye sadakatimizin ifadesi ve 21. yüzyılın Türk asrı olacağının ilanı ve ispatı olduğunu söyledi.

Konuşmasında FETÖ’yü de sert bir dille eleştiren Vali Kılıç, “Gazi Mustafa Kemal’in yiğit sesiyle ayağa kalkarak insan ötesi bir vuruşmayla hürriyetimizi, istiklalimizi, istikbalimizi kurtaran ve Cumhuriyeti ilan eden iradesine 100 yıl sonra 100 yıl önceki gibi bizi yok etmek isteyen odaklar cevap vermek istediler. Planlarını ince ince yaptılar. Onlarca yıl hazırlık yaptılar. Bu sefer içimizde bizden görünen hainler eliyle yapacaklardı. Bu sefer yeryüzünün insanlık tarihinin görmediği en aşağılık eliyle bu işi yapacaklardı. Bu sefer bizden görünen bir papazın, domuzlarıyla bu işi yapacaklardı. Kanı bozuk, sütü bozuk o papaz dünyanın bilmem neresinden emir vererek içimizdeki domuzlarına bu ülkenin insanını yok etme emri verdi. Eğer başarabilselerdi bu coğrafyada bu millet tamamen yok edilecekti. O domuzlar sürüsü, haysiyetsiz, kanı bozuk papazın emriyle bu milletin üzerine ağır silahlarla ateş ederek insanlık suçu işlediler. Harpte dahi sivillerin üzerine ateş açamazsınız. Halkın üzerine ağır silahlarla ateş ettiler” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi yok etmek isteyen mihrakların Çanakkale ruhunun öldüğünü zannettiğini dile getiren Vali Kılıç, “O gece karşılarında hiçbir zaman anlayamayacakları imanı gördüler. Onlar bizim ordumuzu yönetebileceklerini zannettiler. Bizim ordumuzun onların yönetebileceği bir ordu değildir. Ordu içinden onlara katılanların sayısı 4 bin kişi. Bizim ordumuz milyonluk bir ordu. Bizim ordumuz onlarla savaştı, onları mahvetti. Bunlar ne ordumuzu, ne milletimizi anladı. Eksik hesap yaptılar. Bu eksik hesap onları tarihin kanlı sayfalarına gömdü, bu eksik hesap dünya da onları zilleti getirdi, ahirette de zilleti getirecek. Onlar insanların gözünde hayvandan daha aşağılık yaratıklardır” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, devletin bekası, milletin hürriyet aşkı, ay yıldızlı bayrağın şanla şerefle dalgalanmaya devam etmesi için 15 Temmuz’da acıyı bal eylediklerini ifade etti.

Milletvekili Uslu, 15 Temmuz’un acıyı yaşayanların ancak anlayabileceği ve bedeli milletçe ödenmiş önemli bir gün olduğunu söyledi.

“Hainlere inat yaşamayı bahtiyarlık saymasak bile, yaşamayı ve yaşatmayı görev saydığımız için 15 Temmuzların daha iyi anlaşılması, özgürlük ışığımızın ebediyen sönmemesi için yardan ve serden geçmiş olarak daha fazla çalışıp şehitlerimizin akıttığı kan kadar ter dökmeye azimliyiz, kararlıyız” diyen Uslu, 15 Temmuz’da ağır bedeller ödendiğini, bu vesileyle de turnusol kâğıdı gibi dost gözükenlerin ikiyüzlülüğünü gördüklerini belirtti.

Milletvekili Uslu, “Türk milletinin yine dostu Türk milletidir. Mezhep, meşrep, etnik ayrılıklar bize sonradan dikte edilmiş, parçalamak ve kardeşliğimizi yok etmek için kullanılan objelerdir. Biz 15 Temmuz’da hiçbir ayrımızın gayrımızın olmadığı gerçeğini tüm dünyaya haykırmış olduk” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, 15 Temmuz’un bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, “Bu millet 15 Temmuz’da tüm renkleriyle kenetlendi vatanına sahip çıktı, bundan sonrada sahip çıkacak” diye konuştu.

15 Temmuz’un tarihe kara bir gün olarak geçtiğini dile getiren Ceylan, asker üniforması giymiş alçakların bu milletin tepesine bombalar yağdırdığını ifade etti.

Bu topraklarda yüzyıllardır oyun oynandığını da anlatan Milletvekili Ceylan, “En ağırı da 15 Temmuz’du. Herkes şunu bilsin ki; bizleri bölemeyecekler, al bayrağın dalgalanmasını engelleyemeyecekler, bizleri kaosa sürükleyemeyecekler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Çünkü 15 Temmuz bir dönüm noktası. Bu millet tüm renkleriyle kenetlendi vatanına sahip çıktı, bundan sonrada sahip çıkacak” şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt da, 15 Temmuz’da milletin darbecilere ders verdiğini hatırlatarak, “Bu dersin sayesinde birlik ve beraberlik içerisindeyiz” dedi.

Temmuz şehitlerinin kanının yerde kalmayacağını da dile getiren Milletvekili Kurt, “Bizim vatandaşlarımızın, Ali Karslı’nın, Erol Olçok’un kanları yerde kalmayacak. Onların meydana koşması, bizim meclise koşmamız, Çorumlularında Saat Kulesi’nde toplanması bizi bölmeye çalışanlara ders verdi. Allah bir daha bize bu kötü günleri göstermesin. Allah birliğimizi bozmasın. Şehitlerimizin ailelerine evlatlarına sahip çıkmakta bizlerin boynunun borcu. 1 yıldır hastanede yatan gazilerimiz var. Onlara da Allah’tan şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi 80 milyonun her birinin Mehmetçik olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Gözü dönmüş güruhun milleti bölmeyi, ülkeyi parçalamayı amaçlayan hain girişimi karşısında biran bile tereddüt etmeksizin adeta Çanakkale’nin kınalı kuzuları gibi evden çıkarken bir daha asla geri dönmeyi düşünmeksizin sokaklara dökülen binlerin bu ülkeyi ve milleti bir bütün olarak ayakta tutmayı başardığını dile getirdi.

Türk milletinin tarihinin şanlı günlerle dolu olduğunu belirten Başkan Külcü, “Bir milletin ne kadar yüce olduğunu, fedakâr olduğunu böyle zorlu şartlarda anlayabiliyoruz. 15 Temmuz’da 80 milyonun her birisi bir Mehmetçik olmuştur. Şehadet arzusuyla yola dökülen birer nefer olmuştur. O asil ruh bize bu toprakları yeniden vatan yapmıştır. Çanakkale’nin ne olduğunu Batı medeniyeti henüz anlamamışken 15 Temmuz gecesi ‘Türkler çok anlamsız bir şekilde tankların üzerine yürüyorlar’ diye yayın yaptılar. Onlar için vatan, millet, bayrak herhangi bir meta kadar değerlidir. Bizim için bunların her birisi canımızdan değerlidir, azizdir” ifadelerini kullandı.

Anma programına Vali Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Garnizon Komutanı J. Kd. Alb. Fatih Üstündağ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, MHP İl Başkanı M. Akif Aras, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere, vali yardımcıları, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.