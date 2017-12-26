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26 Aralık 2017 09:11

2 bin yıllık Hermes heykeli tesadüfen bulundu

Çorum’da bir çiftçi tarla sürdüğü sırada bulduğu Roma dönemine ait olan ve "Hırsızlar Tanrısı" olarak adlandırılan Hermes heykelini müzeye teslim etti.

2 bin yıllık Hermes heykeli tesadüfen bulundu

26 Aralık 2017 09:11


Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 6 ay önce ismi açıklamayan bir çiftçi tarlasında çalıştığı sırada bir heykel buldu. Tarladaki işlerini yarıda bırakan çiftçi heykelciği alarak Çorum Müzesine getirdi.


Yapılan incelemeler sonunda 2 bin yıllık olduğu öğrenilen ve Müze Müdürlüğü tarafından teslim alınan Hermes heykeli uzmanlar tarafından restorasyonu yapılarak envantere kaydı yapıldıktan sonra müze koleksiyonuna alındı.



Çiftçi ödüllendirildi


Ayrıca medeniyetler beşiği Türkiye’de, eser kaçakçılığının önüne geçmek ve kültür varlıklarını korunmak için çıkarılan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda, kültür varlığı bulanlara çeşitli ödemeler yapılıyor. Kanunda, taşınır ve taşınmaz kültür-tabiat varlıklarını bulan veya eserden yeni haberdar olanlar, en geç üç gün içinde en yakın müze müdürlüğüne, köyde muhtara, diğer yerlerde de mülki idare amirlerine durumu bildirmekle mecbur tutuluyor.bu kapsamda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararınca Hermes heykelini getiren çiftçinin ödüllendirildiği öğrenildi.


Çorum Müzesi Müdürü Dr. Önder İpek, arkeolojik kazılardan gelen eserlerin yanı sıra birde Müze’ye vatandaşların kaçak kazı yapmadan piknik alanlarında ve tarla sürümü sırasında tesadüfen karşılaştığı eserleri müzeye getirdiklerini söyledi.


Mevzuat gereği buldukları tarihi eserleri Müzelere teslim eden vatandaşlara ödüllendirme ve taktir mahiyetinde ücretler ödendiğini dile getiren Dr. İpek, “Vatandaşlarımız zaman zaman buldukları eserleri bizlere teslim ediyorlar. Son dönemde müzemiz koleksiyonunda bulunmayan Roma dönemine ait Hermes heykelciliği bu şekilde kazandırıldı. Vatandaşlarımız buldukları eserleri müzemize getirdiklerinde kaçakçılığa meydan vermemek için devletimiz tarafından bir ödeme yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan buldukları tarihi eserleri müzemize getirmelerini öneriyoruz” dedi.


Müzedeki heykelin altında şu bilgiler yer alıyor: "Hermes, Tanrı Zeus ile Titanlar soyundan gelen Maia’nın oğludur. Zeus’un buyruklarını ölümlülere ve tanrılara iletir. Kanatlı sandalet ve başlık giyen Hermes, elinde asa ve para kesesi taşır. Güzel ve inandırıcı konuştuğu için hatiplerin, sürülerin, ve hırsızların tanrısıdır. Yolları, yolcuları ve tüccarları korur. Ölenlerin ruhunu yer altı ülkesine Tanrı Hades’e götürür. Zeus’n gönderdiği uykuyu ve rüyaları insanlara iletmek onun görevidir."




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