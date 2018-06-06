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06 Haziran 2018 14:08

3 bin çocuğa bayram hediyesi

Çorum Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin çocuğu sevindirdi.

3 bin çocuğa bayram hediyesi

06 Haziran 2018 14:08

Bayramlık elbiselerini ve ayakkabılarını alan çocuklar, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül’e teşekkür etti.


Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen giysi dağıtım programında bayram hediyelerini kendileri seçen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Çorum Belediyesinin Ramazan ayı etkinliklerinden bir tanesinin de çocukları sevindirmek ve onlarla hediyeleşmek amacıyla yaptıkları giysi yardımı olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Zeki Gül, "Yüce Allah birçok ayetinde, Peygamber Efendimiz de yine birçok hadisinde infak etmemiz gerektiğinden bahsediyor. Sıkça ve ısrarla bunun önemi vurgulanıyor. Yine Peygamber Efendimiz hediyeleşmenin güzelliğinden, rahmetinden bahsediyor. Biz de bu anlayışla şehrimizde bulunan 3 bin evladımızı sevindirelim, istedik. Bayram öncesinde onların gönüllerine dokunalım istedik. Çorap, pantolon, tişört, ayakkabı, switt olmak üzere 5 parçadan oluşan takımdan 3 bin evladımıza hediye edeceğiz. Bayram öncesinde onların gönüllerini alacağız" dedi.


Başkan Gül, şunları kaydetti:


"Giyim yardımından önce, gerek muhtarlıklarımızdan liste alıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz gerekli araştırmayı yapıyor. Böylece hangi mahallemizde, hangi evladımıza giyecek yardımı yapacağız bunun tespitini yapıyoruz. Bayram öncesi de bu hediyeleri evlatlarımıza dağıtıyoruz. Çocukları sevindirmek bayramda boynu bükük bırakmamak çok önemlidir. Sadece belediyeleri değil maddi durumu iyi olan herkesi bu tür çalışmalar yapmaya davet ediyorum. Onlarında ihtiyaç sahibi yavrularımıza el uzatmalarını istiyorum."




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