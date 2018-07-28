Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Çorum
  •  » 30 Yıl Önce Satılan 12 Yıl Samanlıkta Bekleyen Otomobili Bulup Babalarına Hediye Ettiler
28 Temmuz 2018 13:34

30 yıl önce satılan 12 yıl samanlıkta bekleyen otomobili bulup babalarına hediye ettiler

Çorum’da iki kardeş babalarının 30 yıl önce sattığı ancak daha sonra pişman olduğu otomobili bir samanlıkta bulup tekrar babalarına hediye etti.

30 yıl önce satılan 12 yıl samanlıkta bekleyen otomobili bulup babalarına hediye ettiler

28 Temmuz 2018 13:34


Çorumlu iş adamı Cengiz Atlas, 30 yıl önce 1988 model bir otomobil satın aldı. 19 AT 474 plakalı otomobile 2 yıl boyunca binen Atlas, daha sonra aracı sattı. Aracından Çorum’da o dönem sadece 2 tane olması ve sıfır olması nedeniyle Atlas, zaman zaman aracına olan özlemini dile getirdi.


Bunun üzerine harekete geçen oğulları Emre (29) ve Eren Atlas (26), galericilik işi yapan tanıdıkları ile birlikte otomobili aramaya başladı. Kardeşler uzun süren aramalarının ardından otomobili Çorum merkeze bağlı bir köydeki samanlıkta kullanılmaz halde bularak satın aldı.


Arabayı iş yerlerinin önüne getiren iki kardeş babalarını arayarak aşağı inmesini istedi. 30 yıl önce sattığı otomobili gören Atlas büyük şaşkınlık yaşadı.


Otomobili tam 30 yıl önce satın aldığını dile getiren baba Atlas, "Yaklaşık 2 yıl sonra aracı sattım. O dönem sıfır aldığım için içimde bir uhde kaldı ve sattığıma pişman oldum. Bunu zaman zaman çocuklarımla sohbet ederken dile getirmiştim. Onlar da bunu bildikleri galerici bir tanıdığımızla aracı arayıp bulmuşlar ve bana getirdiler. Beni çok mutlu ettiler. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç