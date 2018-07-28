Çorumlu iş adamı Cengiz Atlas, 30 yıl önce 1988 model bir otomobil satın aldı. 19 AT 474 plakalı otomobile 2 yıl boyunca binen Atlas, daha sonra aracı sattı. Aracından Çorum’da o dönem sadece 2 tane olması ve sıfır olması nedeniyle Atlas, zaman zaman aracına olan özlemini dile getirdi.

Bunun üzerine harekete geçen oğulları Emre (29) ve Eren Atlas (26), galericilik işi yapan tanıdıkları ile birlikte otomobili aramaya başladı. Kardeşler uzun süren aramalarının ardından otomobili Çorum merkeze bağlı bir köydeki samanlıkta kullanılmaz halde bularak satın aldı.

Arabayı iş yerlerinin önüne getiren iki kardeş babalarını arayarak aşağı inmesini istedi. 30 yıl önce sattığı otomobili gören Atlas büyük şaşkınlık yaşadı.

Otomobili tam 30 yıl önce satın aldığını dile getiren baba Atlas, "Yaklaşık 2 yıl sonra aracı sattım. O dönem sıfır aldığım için içimde bir uhde kaldı ve sattığıma pişman oldum. Bunu zaman zaman çocuklarımla sohbet ederken dile getirmiştim. Onlar da bunu bildikleri galerici bir tanıdığımızla aracı arayıp bulmuşlar ve bana getirdiler. Beni çok mutlu ettiler. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.