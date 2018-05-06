30 yıl sonra kep atan ÇMYO mezunları hasret giderdiler

2017-2018 akademik yılı mezuniyet törenine katılan 1980 yılı MYO mezunları, 30 yıl sonra ilk kez kep attıktan sonra mezun oldukları okulun bahçesinde bir araya gelerek hasret giderdi. Okul yıllarına geri dönen mezunlar programda kendileri için kep töreni düzenlenmesini sağlayan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a teşekkür ettiler. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile birlikte okulu gezen mezunlar anılarını tazelediler.

1989 yılında MYO’dan mezun olduğunu dile getiren Nilüfer Kuyumcu, 10 yıl önce kurdukları ÇMYO’lular adlı grupla arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Mezun oldukları dönemde tören düzenlenmediği için kep atamadıklarını ve bunun içlerinde bir uhde olarak kaldıklarını dile getiren Kuyumcu, “10 yıldır Türkiye’nin birçok yerinden ve yurt dışından çok sayıda arkadaşımız bu buluşmaya katılıyor. Geçen yıl rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan kep atma töreni ile ilgili talebimizi ilettiğimizde bize bu mutluluğu yaşatacağını söylemişti. O hayalimiz gerçekleşti. Hepimiz mutlu olduk. Çocuklar gibi şendik. 30 yıl önce mezun olup 30 yıl sonra kep atmak bize kısmet oldu” dedi.

Mezuniyet töreninde 20’li yaşlara geri döndüklerini dile getiren Ertan Önçırak ise, “Bize bu fırsatı verdikleri için Rektörümüze ve üniversite hocalarımıza teşekkür ediyorum. 20-30 yıl sonra kep atabilen tek grup biziz. MYO mezunları olarak 3 bini aşkın üyesi olan ve hiçbir derneğe üye olmadan gönül bağıyla birbirine bağlı olan tek grubuz” ifadelerini kullandı.

10 yıldır her yıl Çorum’da bir araya gelerek öğrencilik yıllarına geri döndüklerini anlatan Sadık Sarı ise, “Bu yol çok daha farklı çok daha heyecanlı daha anlamlı oldu. Buna katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Biz mutluyuz yaşasın ÇMYO” diye konuştu.

Her yıl gerçekleştirdikleri Çorum buluşmalarını bu yıl farklı yaptıklarını kaydeden Osman Paksu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın girişimleri ve desteğiyle mezuniyet törenine katılarak kep attıklarını hatırlattı.

O mutluluğu daha önce yaşamadıklarının altını çizen Yıllar sonra bunu yaşamak bizleri mutlu etti. Mezun olan gençlerle yaşıt çocuklarımız var. Onlarla birlikte kep attık. Çok farklı bir duygu. Bu okul sadece bir okul, bu okuldan birçok değer yetişti” şeklinde konuştu.

ÇMYO mezunlarından Zübeyde Özdemir de, “MS hastasıyım. 10 yıldır geliyorum. ÇMYO mezunu ve ÇMYO grubunun üyesi olmaktan mutluyum. Burada olmak beni mutlu ediyor. Çok mutluyum” diye konuştu.