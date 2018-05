4. Uluslararası Hitit Koşusu düzenlendi

Uluslararası Hitit Koşusu iki farklı kategoride yaklaşık 1600 sporcunun katılımı ile yapıldı. 3 bin metre halk koşusu ve 10 bin metre maraton kategorilerinde yapılan yarışlara yerli ve yabancı sporcular büyük ilgi gösterdiler.

Belediye binası önünde saat 10.00’da başlayan yarışlar öncesi Belediye Başkanı Zeki Gül selamlama konuşması yaptı. Daha sonra 10 bin metre genel klasman ve 3 bin metre halk koşusu yarışlarının startı verildi. Yarışların startını Belediye Başkanı Zeki Gül, Vali Yardımcısı Coşkun Doğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Belediye Başkan Yardımcıları, Ahmet Yabacıoğlu, Turhan Candan, Alper Zahir, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak verdi. Çok sayıda vatandaşın izlediği koşular renkli görüntülere ve büyük çekişmeye sahne oldu.

Organizasyonda ayrıca engelli sporcular için de temsili olarak yarış düzenlendi. Engellilerle beraber Vali Yardımcısı Coşkun Doğan, Belediye Başkanı Gül ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer de koştu.

Kadınlar 10 bin metre yarışında Kenya’dan Daisy Jepto Kımeli 34 dakika 55 saniyelik derecesi ile birinci olurken, Türkiye’den Elif Dağdelen 35 dakika 20 saniyelik derecesi ile ikinci, Türkiye’den Sebahat Akpınar 35 dakika 39 saniyelik derecesi ile üçüncü oldu.

Erkekler 10 bin metrede ise Türkiye’den Alper Demir 30 dakika 48 saniyelik derecesi ile zirvede yer alırken, yine Türkiye’den Muzaffer Bayram 30 dakika 50 saniyelik derecesi ile ikinci, Etiyopya’dan Fetene Alemu Regasa ise 31 dakika 1 saniyelik derecesi ile üçüncü olmayı başardı.

’93 Yaşındaki atlet 10 bin metre koştu’

4. Uluslararası Hitit Koşusu’nda, 10 bin metre erkekler 75 yaş ve üstü katogorisine katılan 93 yaşındaki Safder Kartoğlu, yarışmayı Etem Soy’un ardından ikinci olarak bitirdi. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gün’ün elinden onur plaketi alan Safder Kartoğlu (93), en büyük hayalinin gelecek yıl ikinci kez New York Maratonu’na katılmak olduğunu söyledi. Yarışma sonunda İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Safder Kartoğlu, 4. Uluslararası Hitit Koşusu’na katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Gelecek yılda Çorum’a gelip Hitit Koşusu’na bir kez daha katılmak istiyorum. Dünyanın 5 ana kıtasında, 16 ülkesinde maraton koştum. 50 yaşından beri 43 yıldır maraton koşularına katılıyorum. Şimdi bir düşüm var. New York maratonunda ikinci kez koşarak bu maratonu koşan en yaşlı atlet unvanını kazanmak istiyorum. 2002 yılında New York Maratonu’na katılmıştım. 94 yaşıma geldiğimde bu maratona tekrar katılıp tamamlamak istiyorum" şeklinde konuştu.