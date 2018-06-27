Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 11:22

AB toplantısına geç gelen memurlara vali yardımcısından tepki

Çorum’da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği Bürosu tarafından düzenlenen eğitim toplantısına kamu çalışanları geç gelince vali yardımcısı isyan etti.

AB toplantısına geç gelen memurlara vali yardımcısından tepki

27 Haziran 2018 11:22


Valilik tarafından Turgut Özal İş Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının sabah saat 08.30’da başlayacağı bildirildi. Toplantının yapılacağı salona Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan ve 11 katılımcı tam zamanında geldi. Katılımcıların az olması nedeniyle toplantı 15 dakika geç başlatılırken, Vali Yardımcısı Özkan, görevlilerden 35 kişinin katılması gereken toplantıya zamanında gelen kamu çalışanlarının isimlerinin not alınmasını istedi. Vali Yardımcısı Özkan’ın toplantı başladıktan sonra kürsüde konuşma yaptığı sırada bazı memurların salona gelmeleri dikkatlerden kaçmadı.


Saat 08.30 itibariyle toplantı salonunda hazır bulunan kamu çalışanlarına teşekkür eden Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, "İlimizde mesai saat 08.00’de başlıyor. Ben de buradan yola çıkarak toplantıyı saat 08.30’da başlatabiliriz ve günün en verimli saatlerini etkin ve verimli program için yaşama geçirebiliriz diye düşünmüştüm. Saat 07.30 demedim, 08.30 dedim. Ama buna rağmen bazı arkadaşlarımızın saate uymadıklarını görüyoruz" dedi.


Dün sosyal medyada bir paylaşımda bulunduğunu belirten Özkan, "Aslında Avrupa Birliği’ne neden çok dahil olamıyoruz. Kültürel yapımız birey refleksimiz, değerlerimiz neden uygun değil bunun cevabı orada yatıyor. Bir tane Japon öğle yemeklerine birkaç kez erken gittiği için televizyona çıkıp özür dilemek zorunda kalıyor. Üst yöneticilerde biz bunun farkına varmadık. Biz bunu belirleyemedik ve mesaiye uygun hareket ettiremedik diye onlarda özür dilemek zorunda kalıyor. Bir taraftan böyle bir mantalite var. Bir taraftan da benim yaşadığım bir olay var. Geldiğimi ilde burada da az kalsın yaşayacaktım. Geldiğim ilde yemekhane 30 dakika, 15 dakika önce açılmıyor diye sendika temsilcileri beni şikayet ettiler. Üst yöneticilerimizde sendika talebine uygun olarak yemekhaneyi 30 dakika erken açtırdı. Düşünün bir tarafta yemekhaneye erken girdiği için özür dileyen birey yapısı öbür taraftan da yemekhaneyi tam zamanında açtıran vali yardımcısını şikayet eden bir sendika temsilcisi. Aslında AB’ye katılamadığımızın cevaplarını burada bulabiliriz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç