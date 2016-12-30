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30 Aralık 2016 19:23

Aday Öğretmenlerden Başkan Şahiner’e Ziyaret

Aday Öğretmenlerden Başkan Şahiner’e Ziyaret

30 Aralık 2016 19:23

Sungurlu’da görev yapan aday öğretmenler, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i makamında ziyaret etti.
Aday öğretmenler ile bir araya gelen Şahiner, öğretmenleri yerel yönetimler hakkında bilgilendirerek, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekti.
Türkiye’nin dört bir yanından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne "Aday Öğretmen Yetiştirme Programı" kapsamında atanarak Sungurlu’ya gelen aday öğretmenlerin ve İlçe Milli Eğitim Müdürvekili Yılmaz Kayaalp’ın bu anlamlı ziyaretleri nedeniyle memnuniyetini dile getiren Başkan Şahiner, "Geçmişten bugüne kadar var olan mesleklerin içerisinde en kutsal ve insanlık için hayati önem taşıyan meslek hiç kuşkusuz öğretmenlik mesleğidir. Bu kutsal görevde hepinize başarılar diliyorum. Çocuklarımızı sizler gibi aydınlık ve idealist gençlere emanet etmek bizlerin gurur kaynağıdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü fedakarlıklara katlanarak aklın ve bilimin ışığında yetiştireceğinize; hayata hazırlama noktasında onlara bir insanda var olması gereken ahlak, karakter, vatan ve millet sevgisini aşılayacağınıza; yarının Türkiye’sine güçlü bireyler yetiştireceğinize olan güvenimiz tamdır."ifadelerini kullandı.
Misafirleri ile tek tek ilgilenerek yolcu eden Şahiner, öğretmenler için hazırlanan hediyeleri taktim etti.



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