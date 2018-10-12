AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı, Çorum İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Çelik ve Dayı burada AFAD çalışanlarının sorunları ve çözümü noktasında izlenecek yollar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular.

Öncelikli hedeflerinin yıllardır açılmayan arama kurtarma teknisyenleri için görevde yükselme unvan değişikliğinin yapılması olduğunu belirten Çelik, “Atama ve yer değişimi yönetmeliğinin çıkartılmasını istiyoruz. AFAD tazminatının tüm AFAD çalışanlarına verilmesi yönünde bir çalışma yapılmasını istiyoruz. AFAD çalışanların 3 bin 600 TL ek göstergeye dahil edilmesi de AFAD için büyük avantaj olacaktır. Yerelde olan sorunları da burada görüşeceğiz. Yaptığımız çalışmaları rapor haline getirerek AFAD Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığımız ile paylaşacağız” dedi.

Sendikanın 1 yıl önce kurulduğunu ifade eden Çelik, "Bu süre zarfında personelimizin sıkıntılarını yerinde tespit etmek için bizzat illeri geziyoruz. Buradaki sıkıntıların alışması için yetkililer ile bir araya gelerek iletiyoruz. Çalışanların mağdur edilmemesi için elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.